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    Эффективность губернаторов в России будут считать по-новому

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    2 комментария

    Обновились критерии оценки эффективности губернаторов и региональных органов власти. Как сообщается на сайте правительства 5 июня, постановление об этом утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

    Всего изменились шесть методик расчета эффективности. В частности, в методике «Качество окружающей среды» повышены требования к работе с отходами, а если раньше в методике «Цифровая зрелость» устанавливался единый для всех регионов уровень охвата госорганов цифровыми технологиями, то теперь этот уровень будет устанавливаться для каждого субъекта в отдельности.

    Ожидается, что обновленные показатели будут отражать успехи региональных властей в достижении национальных целей развития, утвержденных президентом РФ. Субъекты, показавшие лучшие результаты, смогут рассчитывать на дополнительные дотации.

    Всего оценка эффективности глав регионов включает 38 методик: 19 — для расчета показателей за предыдущий год, еще 19 — для установления целевых значений на будущее. В том числе ожидаемая продолжительность жизни, темпы роста реальных зарплат, качество образования, объемы жилищного строительства, экологическое благополучие региона и так далее.

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    Комментарии (2)

    Pilat
    Объемы жилищного строительства?
    Т.е. подталкивают губернаторов всячески содействовать строительным монстрам?
    Возможно и нужно это делать.
    Но только точно не в Москве и Санкт-Петербурге.
    angel of death
    текущему губеру неуд
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