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    «За русский номер в Дании прокололи колесо». Как выйти замуж из-под санкций

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    У Жени дочь, кошка, родители в Петербурге. 24 февраля их жизнь резко изменилась. Женя купила автобокс, собрала вещи и поехала через шесть стран в Италию. Выходить замуж.

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    В деревне на севере Италии цветут маки. На завтрак восемь видов сыра и три вида прошутто. Оказалось, что русской невесте в доме бывает холодно, и свёкор начал топить печку. Женя сидит с той стороны «Скайпа». Слышна итальянская речь, детский смех.

    «Есть люди, которым постоянно не везёт: то руку сломают, то кирпич на голову упадёт. Я не из таких, обычно у меня всё гладко. А сейчас все время встают преграды, которых в обычной жизни не было. Но это интересно, они воспринимаются легко. И идут условно на благо, потому что... не хочется быть суеверной, но когда всё идёт слишком хорошо, за этим видится какой-то подвох», — рассказывает Женя. (Все имена в материале изменены по просьбе героини. — Прим. ред.)

    Последние недели у Жени всё было кувырком. Хоть кино снимай, роуд-муви. «Приключения будущих итальянцев в России и вне её». На детскую визу Женя подавала в пять мест. Сделала документы кошке. А потом — второй комплект, фальшивый. В Таллине кошка потерялась, но документы всё равно понадобились. В Копенгагене кто-то проколол колёса за российский флаг на номере. Воду кипятили в туалете на газовой горелке — теперь итальянец Габриэль знает, как выживать в Европе. На его долю выпали испытания под стать Ивану-царевичу, отправившемуся за невестой за тридевять земель. И, надо отметить, русские невесты нынче сильно подорожали. Привезти жену ему стоило 2,3 тысячи евро. И из них почти четверть ушла на кошку.

    Фото предоставлено автором
    Фото предоставлено автором
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    Женя и Габриэль познакомились 1,5 года назад в «Тиндере», когда он ненадолго приезжал в Россию. С тех пор созванивались. Она думала съездить в Италию в гости, может быть, этим летом. Когда-то в начале февраля речь зашла о брачных традициях разных стран. Он рассказал, что в Италии если собираешься жениться, надо опубликовать в местной газете объявление о намерениях и надеяться, что никто не выскажется против. Ещё не знал, что через месяц вернётся к этой инструкции.

    Дальше — Женин рассказ от первого лица.

    «24-го мы с папой собирались ехать в лес, новости я не смотрела. Утром мне друг пишет, что началась ***. Папа говорит: «Ну вообще-то, надо эмигрировать. Не мне. Вам». Я говорю: «Папа, я-то готова. Но я же не одна, у меня семья, вы с мамой, бабушки». А он: «Ты же взрослая». Вечером звоню Габриэлю, а он и выдаёт: «У вас там такие дела, может, поженимся. Ты сможешь сюда приехать. Через два года получишь право на гражданство». Очень практичное предложение. Я всю жизнь хотела жить в доме между горами и морем. И согласилась.

    Дальше начались бешеные дни. И вот тогда, во время ***, я влюбилась в своего будущего мужа, когда видела, как он переживает за меня, не может спать, седеет. Я и сама не могла есть и спать, а в душе цвели нарциссы. 8 марта призналась родителям, что уезжаю. И в апреле мы уехали.

    У меня есть виза, у Саши нет. С момента её рождения я старалась держать все наши документы готовыми, так как ждала всё время какого-нибудь ужаса. А во время ковида упустила момент, думала, что визы не дают. Оказывается, их давали.

    Мы рассматривали кучу вариантов, как уехать. Через Турцию или Армению — но Габриэль не мог вылететь за границу ЕС из-за ковида, коронавирусные ограничения всё ещё действуют. Думали, может, ему наземным транспортом добраться до Сербии, спрашивали в посольстве, можем ли там у них пожениться. Параллельно делала визу Саше. Тоже пошла несколькими путями: немецкую по приглашению друзей, эстонскую в Ивангороде, транзитную финскую, записалась на визит в Итальянское консульство. Эстонцы закрылись накануне подачи, немецкая долго оформляется, итальянской ждать ещё полтора месяца, финская транзитная, как оказалось, не подходит. Ситуация меняется каждый день, новости всё хуже и хуже. В итоге нашла контору в Питере и у них все оформила. Они зарегистрировали заявление в финском консульстве. Параллельно подала на второй загранпаспорт для себя: мой заканчивается через 1,5 года. Через неделю мне принесли визу для Саши, поругали меня: «Вот вы, поганка, провели в Финляндии меньше времени, чем в других странах, но мы пошли вам навстречу». Да мы бы ездили, но они же не пускают! И сейчас визы дают, а границу Финляндии не пересечь. Дальше надо было в двух школах оформить дистанционку: в общей и в художке. Повстречались со всеми родственниками, порыдала в подъездах — одобряет переезд только мужская часть родни, а бабушки изменницей считают. Купила багажник на машину.

    Габриэль пока оформлял намерение жениться: подавал объявление в газету, объяснял, что мы давно знакомы. А я вообще-то на тот момент была замужем, но мы с мужем уже живём в разных городах, хотя сохранили хорошие отношения. Зимой он заезжал проездом, и мы на развод подали. Поэтому пришлось торчать в Питере до апреля — чтобы забрать документы в ЗАГСе и уже с ними ехать.

    Самым сложным оказалось, знаешь что? Оформить документы кошке. Больше месяца. Причём это Габрэль предложил: наверное, Саше будет лучше с кошкой. Её зовут Брускетта, имя итальянское, дали несколько лет назад. Такое совпадение.

    В телеграме есть чаты для желающих уехать, но чем больше читаешь, тем больше понимаешь, что ты никуда не уедешь. Я позже 4 часов дня не заходила, чтобы хоть как-то спать. И вот там, в чате, была ссылка, что люди, уезжая, вынуждены бросать животных, так как документы неправильно оформлены. И реклама, что за 10 тысяч всё оформим как положено и можем задним числом. Но я решила делать честно, раз время есть — всё равно визу и развод ждем. Кошке надо колоть вакцину, причем по требованиям принимающей стороны — за 21 день до въезда. Мы на дому вшили чип, сделали вакцинацию, оформили паспорт, занесли чип в базу данных. Должны выезжать в пятницу. И я во вторник проверяю, все ли нормально, и смотрю, что есть и российские требования на вывоз. Почему я нигде ни разу ни встретила этой информации?! А они строже заграничных: вакцина должна быть за 30 дней до выезда. А у меня по документам 28 дней. И я позвонила тем первым, из телеграма, которые делают поддельный паспорт. В итоге у кошки теперь есть два документа: честный и поддельный.

    В официальной службе за три дня до пересечения границы должны выписать справку. Поехала к ним с поддельным паспортом. И они увидели, что он поддельный. Просидели 1,5 часа, все это время девочки пытались пробить ту контору из телеграма. Всё они про нас поняли. Девочки смотрят на меня, я сижу с кошкой, микрочип стоит, кошка страдает. И выписали мне справку!

    Дальше я должна была эту справку заверить. А у меня ничего не собрано, только книги и хобби. И два часа до закрытия службы. Я поехала в ближайшую, на Финляндском вокзале, вместе с кошкой. Ну, говорю ей, потерпи ещё, потренируйся для дальней поездки. Где искать службу на вокзале, не знаю. Спрашиваю у самого жирного полицейского. Он говорит: «Здесь нету, но я знаю, что люди с собаками ходят вдоль железнодорожного полотна». И вот я пошла вдоль путей. И уже вокзал далеко, давно непонятно что, людей нет, грязь и лужи, есть ли здесь вообще жизнь? И — о боже! — я вижу фонари и полицейскую станцию, о которой мне толстый мент на вокзале говорил. Ветслужбы нет. Только полиция и погранцы какие-то. Непонятно, идти дальше по ж/д полотну в сторону Финляндии или я куда-то не туда иду. В конце концов в странном месте нашла дверь с подписью «Ветераны железнодорожных войск», пошла внутрь в надежде найти людей и информацию, а внутри табличка, что это ветслужба и девочка в полицейской форме. Вот документы, говорю. Она: «А животное где?» Я была уверена, что ей кошка не нужна, а только бумаги! Побежала обратно в машину за кошкой. В итоге она проверила чип и поставила печать.

    На следующий день выехали. Я за рулём, Саша и Брускетта сзади.

    Фото предоставлено автором
    Фото предоставлено автором
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    Сначала хотела ехать через Финляндию, но за несколько дней до отправления выяснилось, что с моими документами на выезд для заключения брака нас не выпустят. Пришлось переигрывать в сторону Эстонии. Читая в чатах про эстонскую границу, встретила советы записаться в очередь. Мол, стандартное время задержки в живой очереди — 12 часов, в оплаченной — 2 часа. Прошу Габриэля заплатить эти 5 евро, так как это можно сделать только картами «Виза» и «Мастеркард», то есть не из России. На границе пытаюсь найти эту оплаченную очередь. А мне и говорят: она же только в обратную сторону!

    Сначала мы проходим российских пограничников. Они пропускают по резону. Наш резон — лечение в спа-отеле, у которого есть специальная лицензия. Оплатить через Россию опять же нельзя, это делал Габриэль из Италии. По легенде, мы едем на один день. Таможенник хочет осмотреть запаску. Чтобы её достать, я начинаю вытаскивать одну за другой половину наших сумок и коробок. Таможенник видел на своём веку немало, но удивляется:

    Зачем вам столько вещей, вы же едете на один день?

    — Это библиотека.

    — На одну ночь?

    — Я не знаю, сколько времени точно займёт лечение. Вот медкарты ребёнка, рентген.

    — Ну ладно, а кошка вам зачем?

    — Ну мы же не бросим кошку!

    Убедился, что в запаске нет автомата, пропустил.

    С эстонским пограничником ещё сложнее. Машина перед нами уезжает, пятясь задом. С 1 апреля эстонцы не должны проверять вакцину, но погранец требует. Недоволен. «Спутник» августовский, действует 9 месяцев, то есть уже поздно. Но у меня есть иностранная вакцина и ПЦР и для меня, и для ребёнка. Ладно... Подробно расспросил, зачем кошка, какие документы. Я ему рассказала мой маршрут: перечислила все шесть стран, через которые собираюсь ехать. В итоге он плюнул и пропустил нас.

    И вот мы в Эстонии. 300 километров от Питера — и уже другой мир. Над головой аисты, по обочинам тысячи гусей, какое-то другое Балтийское море. На берегу я нашла маленькие ракушки — донакc обрубленный. Прежде я их встречала в Крыму. Габриэль сказал: «Когда ты приедешь в Италию, я буду тебя встречать пастой с этими моллюсками». Забегая вперёд скажу, что он сдержал слово.

    Фото предоставлено автором
    Фото предоставлено автором
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    Как только мы пересекли границу, Габриэль тут же купил билет в Таллин и прилетел к нам. Ради этой поездки ему пришлось отказаться от командировки в Грецию и отпрашиваться у босса — «вызволять жену». Босс всё понял, отпустил. На следующее утро мы должны загружаться на паром в Данию. И тут выяснилось, что мы не можем найти в квартире кошку! Мы звонили в каждую дверь на каждом этаже дома. Интересно, что почти никто не говорит на английском, зато по-русски — даже дети. Мы разместили объявления в соцсетях, отыскали несколько человек, которые могли бы взять её на передержку, и — что делать — поехали дальше.

    Паром из Таллина в Швецию стоит дорого, 250 евро, из-за машины и домашнего питомца. При входе на паром нас спрашивают:

    — А где кошка?

    — Нет кошки.

    — Ну ладно, давайте её документы.

    И придирчиво вчитываются в документы, сверяя отметки о прививке. Это было единственное место, где по-настоящему интересовались кошачьим паспортом. Без самой кошки.

    Фото предоставлено автором
    Фото предоставлено автором
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    Кошка нашлась, когда мы спускались из Швеции в Данию, причём в той самой квартире, где мы жили. Мы ведь перевернули всё, просмотрели все углы, а она залезла в какое-то неизвестное даже домовладельцу место и вышла оттуда на следующий день. Что делать? Твоя кошка не может путешествовать без тебя. Я написала доверенность на Габриэля: он единственный, кто имеет право летать по Европе самолётом — потому что с нужной вакциной. И надо найти авиакомпанию, которая берёт животных. Самой лояльной оказался «Финэйр». Билет для питомца стоит 50 евро. Решено.

    Фото предоставлено автором
    Фото предоставлено автором
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    На следующее утро, в 6 часов, выезжаем в аэропорт. Сажусь за руль. Как-то странно машина едет. Оказалось, что спущено колесо. Габриэль уехал на такси, я осталась ставить запаску. На ней поехала искать шиномонтаж. Нашла один, датчанин на английском объяснил, что с меня 1300 крон, и колесо будет завтра. Дорого и долго. Тогда я нашла другой, на задворках, с какими-то иракцами. Они сделали за 300. «Вы из России? — спрашивают. — И как вам, не достаётся за то, что вы русские?» «Нет», — говорю, а потом понимаю, что колесо-то наверняка не само по себе прокололось. Пришлось закрыть флаг на номере чеком из супермаркета на скотче.

    Оставлять нас Габриэлю было тяжело: деньги только наличные в виде евро и долларов, а в Дании кроны, связь урывками по мере зарядки-разрядки айфона, кредитки нет, а надо и колесо как-то поменять, и поесть, и в гостиницу новую заселиться. Без местных денег и интернета…

    Тем временем Габриэль в Таллине купил для кошки новую переноску — по требованиям авиакомпании. Плюс 100 евро хозяину квартиры в благодарность за то, что мучился с кошкой. Плюс 100 — еще одна ночёвка. На ночь кошка была посажена в сортир и заперта на ключ, чтоб не потерялась. Пришёл самый первый в самолёт в 6 утра, с пакетом документов — а их вообще не посмотрели.

    Фото предоставлено автором
    Фото предоставлено автором
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    Дальше было еще два дня пути, со своими приключениями. В Копенгагене не заплатить за парковку, потому что или через СМС, или электронной картой. Не заплатить за гостиницу, потому что оплата не проходит, а «наличные не берём». Босс сказал, берите наличные, а банк не меняет. В гостинице нет чайника, и чтобы сделать кипяток, я достаю горелку и грею воду в туалете на кафеле. У меня с собой газовая горелка, примус, кастрюлька и налобный фонарик — я вечно останавливаюсь в дешёвых гостиницах и знаю, как выжить в Европах.

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    В Германии мы обедали в идеальной деревне. Там такой покой, как будто ты уже умер и теперь на небесах. Местный немец делится с нами своими тревогами: «Мы так переживаем, в нашем озере вода опустилась на полметра, это так волнительно».

    Ночуем в другой деревне. Отеля, где разрешены домашние животные, не нашлось, поэтому теперь надо вселиться, не показав кошку. На улицах никого, только одна машина, где два подростка сбежали от родоков и пьют пиво. Вселились. Я вышла что-то забрать из машины и захлопнула за собой дверь. Ключей нет, телефона нет. Что делать? Стала кидать в окна пластиковую крышку — мы на третьем этаже поселились, на чердаке. Между прочим, три раза попала, а они не услышали. В итоге кто-то меня пустил. На утро надо тайком выгрузить кошку в машину. Для этого придумали спецоперацию с подъездом к двери почти вплотную. Переноску несли под какой-то курткой. Всё, финишная прямая.

    Фото предоставлено автором
    Фото предоставлено автором
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    Теперь мы здесь. Сложности продолжаются. Когда мы приехали, в доме гостила сестра Габриэля с семьёй по случаю Пасхи, и все 6 человек, кроме русских, по очереди заболели ковидом, включая 4-летнюю дочь сестры. А в Италии если болеешь ковидом, нельзя выходить из дома. Для прогулки — пять метров во дворе. Нужен учитель итальянского для Саши, чтобы заниматься вживую, а не найти. А ещё оказалось, что для заключения брака требуется справка о том, что я не замужем. Справка о разводе не подходит. Завтра едем в Рим решать этот вопрос.

    Знаешь, я хочу посадить тут облепиху. Обычные северные ягоды в магазине не купить, только набором, для морса не годится. Мы гуглили, можно заказать, но минимальная партия — 10 тонн. Пытаюсь выяснить, приживётся ли облепиха, она ведь родственница оливы. Но возможно, ей здесь будет слишком жарко. Зато у нас уже свой перец и помидоры».

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    Заканчиваем разговор. У Жени время обеда: восемь видов сыра и три вида прошутто. 25 градусов тепла с той стороны экрана почти ощутимы кожей и вызывают стойкую тоску о лете и море. Наша весна не позволяет спрятать шапку в шкаф. Зато где-то наверняка расцветает жёлтым облепиха.

    Беседовала Юлия Яковлева, «Фонтанка.ру»

    Фото предоставлено автором
    Фото предоставлено автором
    Фото предоставлено автором
    Фото предоставлено автором
    Фото предоставлено автором
    Фото предоставлено автором
    Фото предоставлено автором
    Фото предоставлено автором
    Фото предоставлено автором
    Фото предоставлено автором
    Фото предоставлено автором
    Фото предоставлено автором
    Фото предоставлено автором
    Фото предоставлено автором

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