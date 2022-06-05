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    Автоматная стрельба разбудила жильцов высотки на Кушелевской дороге

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    4 комментария

    Нетривиальным выдалось пробуждение у жителей многоэтажки в Калининском районе Петербурга. Пока они досматривали субботние сны, сосед с автоматом залёг на балконе и устроил охоту на воображаемого противника.

    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области
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    Как стало известно «Фонтанке» 5 июня, об оригинальном будильнике накануне в шесть часов утра полиции рассказала 32-летняя женщина, проживающая на Кушелевской дороге, 7/4. По её словам, палили из соседней квартиры.

    «Прибывшим на место происшествия нарядом полиции был задержан 29-летний хозяин квартиры, который с балкона из охолощённого автомата из хулиганских побуждений произвёл несколько выстрелов в воздух», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области.

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    Имитирующий стрельбу автомат изъят, его официально не трудоустроенный владелец взамен получил протокол о мелком хулиганстве и уехал в отдел. Не исключено, что только административкой он не отделается: решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области

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    Комментарии (4)

    274941789
    Не боится у нас народ оружия, а зря. И возникает вопрос зачем продают эти хлопушки и чем они отличаются от петарды? Административной ответственностью...бред какой то
    wbons
    стреляли (с)
    dimas062
    И опять вопрос: чем охолощенная хлополка отличается от петард-салютов?
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