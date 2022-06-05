Автоматная стрельба разбудила жильцов высотки на Кушелевской дороге

Нетривиальным выдалось пробуждение у жителей многоэтажки в Калининском районе Петербурга. Пока они досматривали субботние сны, сосед с автоматом залёг на балконе и устроил охоту на воображаемого противника.

Как стало известно «Фонтанке» 5 июня, об оригинальном будильнике накануне в шесть часов утра полиции рассказала 32-летняя женщина, проживающая на Кушелевской дороге, 7/4. По её словам, палили из соседней квартиры.

«Прибывшим на место происшествия нарядом полиции был задержан 29-летний хозяин квартиры, который с балкона из охолощённого автомата из хулиганских побуждений произвёл несколько выстрелов в воздух», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области.