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    Девятилетний сын пытался суицидом отучить мать от алкоголя на севере Петербурга

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    4 комментария

    Третьеклассник взбунтовался против спиртного в доме и призвал мать к трезвости в Выборгском районе Петербурга. О методах воспитания родителей теперь с ним говорят психиатры, стало известно «Фонтанке» 5 июня.

    Беспокойной суббота выдалась в многоэтажке на Суздальском проспекте, где позволила себе выпить 50-летняя женщина. Ответ ей пришлось держать перед девятилетним сыном-третьеклассником. Лекцией мальчик не ограничился, высказал накипевшее и решил вразумлять суицидом.

    Мать, уже слышавшая от ребёнка о готовности уйти из жизни, успела остановить его от последнего шага и вернуть в квартиру. Школьника госпитализировали в Центр восстановительного лечения детской психиатрии имени Мнухина.

    Женщина получила протокол о пренебрежении родительскими обязанностями (5.35 КоАП). Сына и дочь-четвероклассницу она растит вместе с 67-летним мужем. Раньше в поле зрения инспекторов по делам несовершеннолетних семья не попадала.

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    Комментарии (4)

    267011328
    подарили бы поездку в дубай и устроили бы на хорошую работу.или в 50 лет в гроб загонять от безысходности и нищеты.хаять совок здесь хорошо научились. особенно рождённые после 1985 года.позор россии рабов и господ...
    Slava_Rossii
    Поздние роды?
    Zet
    Крепкая российская семья! И маткапитал освоен!
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