Девятилетний сын пытался суицидом отучить мать от алкоголя на севере Петербурга

Третьеклассник взбунтовался против спиртного в доме и призвал мать к трезвости в Выборгском районе Петербурга. О методах воспитания родителей теперь с ним говорят психиатры, стало известно «Фонтанке» 5 июня.

Беспокойной суббота выдалась в многоэтажке на Суздальском проспекте, где позволила себе выпить 50-летняя женщина. Ответ ей пришлось держать перед девятилетним сыном-третьеклассником. Лекцией мальчик не ограничился, высказал накипевшее и решил вразумлять суицидом.

Мать, уже слышавшая от ребёнка о готовности уйти из жизни, успела остановить его от последнего шага и вернуть в квартиру. Школьника госпитализировали в Центр восстановительного лечения детской психиатрии имени Мнухина.