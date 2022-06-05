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    В Турции очередное ДТП с автобусом. Погибли четверо

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    Четыре человека погибли, ещё как минимум шестеро ранены в результате ДТП с микроавтобусом на юго-востоке Турции.

    «В результате ДТП с микроавтобусом в Байканском районе Сиирта (юго-восток Турции) четыре человека погибли и шесть человек получили ранения», — сообщает в воскресенье, 5 июня, государственный телеканал TRT Haber.

    В настоящий момент в регион отправлены бригады МЧС, жандармерии и пожарные расчёты.

    Напомним, в конце мая в Турции попал в аварию микроавтобус, на котором могли ехать с российские туристы. Тогда в ДТП пострадали 12 человек.

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