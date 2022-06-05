В Турции очередное ДТП с автобусом. Погибли четверо

Четыре человека погибли, ещё как минимум шестеро ранены в результате ДТП с микроавтобусом на юго-востоке Турции.



«В результате ДТП с микроавтобусом в Байканском районе Сиирта (юго-восток Турции) четыре человека погибли и шесть человек получили ранения», — сообщает в воскресенье, 5 июня, государственный телеканал TRT Haber.

