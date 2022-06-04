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    Новые санкции, иноагенты и интервью Путина. Главное вокруг спецоперации на Украине за 4 июня

    Основные события последних суток — в одной подборке

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    7 комментариев
    Сергей Лавров регулярно комментирует ход спецоперации
    Сергей Лавров регулярно комментирует ход спецоперацииФото: Алексей Волхонский / E1.RU
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    24 февраля по приказу Владимира Путина на территории Украины началась специальная военная операция. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях этого дня. Сегодня подводим итоги 4 июня.

    Интервью президента

    Владимир Путин дал интервью телеканалу «Россия-1». Основные тезисы:

    • попытки переложить на Россию ответственность на проблемы на рынке продовольствия — это перекладывание «с больной головы на здоровую»;
    • проблемы на мировом рынке продовольствия начались еще в феврале 2020 года;
    • в разгоне инфляции виновен «печатный станок» США, а не действия России на Украине;
    • Россия абсолютно ни при чем в ситуации с ростом цен на газ;
    • новые санкции против России будут только ухудшать продовольственную ситуацию;
    • Россия не препятствует вывозу украинского зерна;
    • самый простой путь вывезти украинское зерно — через Белоруссию, но для этого с нее надо снять санкции.

    Новые иноагенты

    Минюст включил в список СМИ-иноагентов 6 человек, включая журналистов Олега Кашина и Алексея Пивоварова. Физлицом-иноагентом признали основателя «Евросети» Евгения Чичваркина.

    Внешняя политика

    • Канада сообщила, что готовит новые санкции против России;
    • Макрон рассказал, что за последние полгода он более 100 часов говорил с Путиным по телефону;
    • украинские власти подготовили список из более чем 12 тысяч россиян, в отношении которых дипломаты будут добиваться введения санкций.

    Интервью министра иностранных дел

    Сергей Лавров поговорил с компанией «Радио и телевидение Республики Сербской». Он заявил, что:

    • в НАТО России прямо сказали, что расширение альянса и возможное участие в нем Украины ее не касается;
    • Запад еще 29 марта запретил Украине продолжать переговоры с Москвой;
    • у России нет никаких потерь бюджета в связи с частичным нефтяным эмбарго Евросоюза;
    • все задачи, стоявшие перед ВС РФ на «Азовстали», были решены с минимальными потерями;
    • сотни сотрудников ЦРУ и британских спецслужб уже около десяти лет работают на Украине;
    • поставки Украине установок реактивной системы залпового огня — рискованный путь для США и Великобритании;
    • России «отныне и вовеки» нельзя допускать, чтобы критические сферы жизни страны зависели от инвестиций и технологий Запада.
    Сергей Лавров регулярно комментирует ход спецоперации
    Сергей Лавров регулярно комментирует ход спецоперацииФото: Алексей Волхонский / E1.RU

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    Владимир ПутинСергей ЛавровУкраинаинтервьюспецоперация

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    Комментарии (7)

    Виктор_Рац
    Дорогая "фонтанка"!
    Вы ,действительно,думаете,что можете работать так,как-будто ничего не случилось?
    Вы надеетесь,что все само собой рассосется?И снова,все будет как при дедушке?
    Вам всем коллективом нужно ежевечерне творить молитву о здравии Владимира Путина!
    Он единственная ваша защита!Понимаю,что вам уже не свернуть с избранного пути,надо отрабатывать деньги,но вы же тоже люди,неужели вам не ведомы тревога,беспокойство,душевное смятение?
    Ложь - религия рабов и хозяев,правда - бог свободного человека.
    Sky Dust
    Всё как бы в полном порядке, только почему-то жить стало намнго хуже - такой был план? Наш вождь пургу гонит.
    Narrativ
    « все задачи, стоявшие перед ВС РФ на «Азовстали», были решены с минимальными потерями…». Минимальные потери- это Мариуполь? 😒🥺
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