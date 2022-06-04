Только фанаты не увидели. Сборной Венгрии по футболу понадобилось 60 лет, чтобы обыграть англичан

Знаменательный во многих смыслах футбольный матч прошёл в Будапеште. Сборная Венгрии по футболу смогла впервые за долгие 60 лет обыграть соперников из Англии, сообщает 4 июня ТАСС.



В матче в матче первого тура группы 3 дивизиона A Лиги наций единственный гол был забит с пенальти. Произошло это на 64-ой минуте усилиями Доминика Собослаи.