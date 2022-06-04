Только фанаты не увидели. Сборной Венгрии по футболу понадобилось 60 лет, чтобы обыграть англичан

Знаменательный во многих смыслах футбольный матч прошёл в Будапеште. Сборная Венгрии по футболу смогла впервые за долгие 60 лет обыграть соперников из Англии, сообщает 4 июня ТАСС.
В матче в матче первого тура группы 3 дивизиона A Лиги наций единственный гол был забит с пенальти. Произошло это на 64-ой минуте усилиями Доминика Собослаи.
Это первая победа сборной Венгрии по футболу над англичанами с 1962 года. И всего вторая. Последний раз венграм удавалось победить на групповом этапе Чемпионата мира аж в 1962 году. Тогда встреча закончилась со счетом 2:1.
Тем более печально, что болельщики победу команды не увидели. ФИФА запретила фанатам сборной Венгрии посетить матч из-за расистских оскорблений. Вместо болельщиков на стадион пустили около 30 тысяч детей.