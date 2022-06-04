    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Облачно, дождь

    Ощущается как 8

    4 м/с, ю-з

    762мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd61.97eur65.92
    Куда пойти на выходныхРосгвардия детямПора в СибирьОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Только фанаты не увидели. Сборной Венгрии по футболу понадобилось 60 лет, чтобы обыграть англичан

    1807
    1 комментарий

    Знаменательный во многих смыслах футбольный матч прошёл в Будапеште. Сборная Венгрии по футболу смогла впервые за долгие 60 лет обыграть соперников из Англии, сообщает 4 июня ТАСС.

    В матче в матче первого тура группы 3 дивизиона A Лиги наций единственный гол был забит с пенальти. Произошло это на 64-ой минуте усилиями Доминика Собослаи.

    Это первая победа сборной Венгрии по футболу над англичанами с 1962 года. И всего вторая. Последний раз венграм удавалось победить на групповом этапе Чемпионата мира аж в 1962 году. Тогда встреча закончилась со счетом 2:1.

    Тем более печально, что болельщики победу команды не увидели. ФИФА запретила фанатам сборной Венгрии посетить матч из-за расистских оскорблений. Вместо болельщиков на стадион пустили около 30 тысяч детей.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    07A
    В Венгрии нет расистов. Те кричалки и жесты, которые они себе позволяли, это атрибуты римской империи, традиции древних угров и манси.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close