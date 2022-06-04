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    Быстрыкин допустил участие кадетов СК в помощи раненным на Украине

    2017
    5 комментариев

    Студенты и кадеты из организаций Следственного комитета могут принять участие в оказании помощи раненным на Украине. Об этом сообщили на совещании с председателем СК Александром Бастрыкиным в Петербурге 4 июня.

    «При соблюдении определенных условий студенты и кадеты СК России в разных регионах страны могут принять участие в оказании помощи медицинским учреждениям и уходе за ранеными военнослужащими Вооруженных сил России, а также оказании помощи в детских домах, домах ветеранов. Такая добровольная работа способствует воспитанию подрастающего поколения в духе правильного и уважительного отношения к труду, истинного патриотизма и добросердечности», — отмечается на сайте ведомства.

    При Следственном комитете создаются студенческие и трудовые отряды. Они формируются из учащихся в учреждениях ведомства.

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    Комментарии (5)

    Dmitry Antonov
    Ого! А где сводки от Минобороны о потерях в СВО? Сколько убитых и сколько раненых? Очень бы хотелось знать, особенно, если уже Следственный комитет подключается к оказанию помощи.
    Эд Хэммет
    Туда бы ещё эсеров, меньшевиков и черносотенцев добавить. И Ленин такой молодой! И юный октябрь впереди.
    своих не бросаем
    аналог hj?
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