Быстрыкин допустил участие кадетов СК в помощи раненным на Украине

Студенты и кадеты из организаций Следственного комитета могут принять участие в оказании помощи раненным на Украине. Об этом сообщили на совещании с председателем СК Александром Бастрыкиным в Петербурге 4 июня.



«При соблюдении определенных условий студенты и кадеты СК России в разных регионах страны могут принять участие в оказании помощи медицинским учреждениям и уходе за ранеными военнослужащими Вооруженных сил России, а также оказании помощи в детских домах, домах ветеранов. Такая добровольная работа способствует воспитанию подрастающего поколения в духе правильного и уважительного отношения к труду, истинного патриотизма и добросердечности», — отмечается на сайте ведомства.