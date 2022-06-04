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    Продолжается регистрация на Петровский гребной марафон — крупнейший в России

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    Крупнейшее в России гребное событие пройдет в Санкт-Петербурге 11 июня 2022 года — Петровский гребной марафон. У вас еще есть возможность присоединиться к 1500 участникам — регистрация открыта до 8 июня.

    Марафон проходит от крепости Орешек до Петропавловской крепости вниз по течению реки Невы. Мероприятие проводится ежегодно с 2008 года, и в этом году приурочено к празднованию 350-летия со дня рождения Петра I — основателя российского флота и энтузиаста в гребном и парусном спорте. Помимо марафонской дистанции в 68 км, предусмотрены также дистанции 40 км и 6 км.

    Участвовать в Петровском марафоне приглашаются все желающие на любых безмоторных судах, то есть приводимых в движение исключительно мускульной силой экипажа. Байдарки, каноэ, драконы, рафты, пакрафты, шлюпки, ялы, надувные лодки и полюбившиеся многим жителям Северной столицы сапы могут пройти одну из трех дистанций (68 км, 40 км, 6 км). В марафоне также принимают участие представители общественно-культурных организаций, благотворительных фондов, представители администрации города и районов, бизнес Петербурга.

    Дистанция 6 км — для новичков и тех, кто лишь пробует себя в гребном спорте. Также практически любое плавсредство можно взять в аренду на время марафона. Для участия необходимо пройти регистрацию. Регистрация открыта до 8 июня 2022 года.

    Все финишеры получат памятные медали, специально созданные для Петровского марафона скульпторами Академии художеств им. Ильи Репина и отлитые на Монетном дворе Петропавловской крепости.

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