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    Угадайте где. Петербург привели в порядок к ПМЭФ

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    6 комментариев

    В Петербурге завершается традиционная подготовка к ПМЭФ. Там, где это было необходимо, высадили цветы и залатали асфальт. Не забудут и помыть улицы с шампунем. Об этом 4 июня сообщает пресс-служба городской администрации.

    Асфальт на проезжей части приводили в порядок силами комитета по благоустройству. «Масштабные работы» были проведены на ряде городских дорог. Речь идет о Волхонском и Пулковском шоссе (ПМЭФ будет проходить в «Экспофоруме»), Витебском, Московском, Вознесенском проспектах, Стартовой улице, набережной Обводного канала и реки Екатерингофки. Не обделили вниманием Исаакиевскую площадь.

    Одна из составляющих убранства Петербурга к форуму — цветы. Ящики (всего их 1500) с ними уже развешаны по дороге из аэропорта в центр по Пулковскому шоссе и Московскому проспекту. Оформлены и другие ключевые точки передвижения гостей. Для этого использовали 13 тысяч кашпо.

    В Смольном отмечают, что к началу форума улицы будут убирать с применением шампуня. Какие конкретно, не уточняется.

    Губернатор Петербурга Александр Беглов подчеркивает, что в этом году ПМЭФ будет проходить в юбилейный, 25-й раз. И будет действительно международным, несмотря на ситуацию. Гости прибудут из «около 70 государств».

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    Комментарии (6)

    piterez
    Ура товарищи! Идем правильным путем! Чистота должна быть снаружи и навиду!
    267288717
    Ну вот не можем мы без пускания пыли в глаза и очередных потёмкинских деревень! Или давайте улицы с шампунем мыть везде, и всегда, а не только перед визитами высоких гостей, или будем убирать эти "провозные" дороги так, как убираются все остальные центральные магистрали.
    Danik
    То есть так в городе какая-то грязь живет, что его надо с шампунем намывать перед слетом инопланетян?
    Или иноплянетяне такие грязные? Может гостей города тоже стоит перед выходом в город с шампунем помыть и цветы вручить?
    Почему надо заниматься показухой перед этим форумом? Так везде или только в Питере?
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