Угадайте где. Петербург привели в порядок к ПМЭФ

Асфальт на проезжей части приводили в порядок силами комитета по благоустройству. «Масштабные работы» были проведены на ряде городских дорог. Речь идет о Волхонском и Пулковском шоссе (ПМЭФ будет проходить в «Экспофоруме»), Витебском, Московском, Вознесенском проспектах, Стартовой улице, набережной Обводного канала и реки Екатерингофки. Не обделили вниманием Исаакиевскую площадь.

В Петербурге завершается традиционная подготовка к ПМЭФ. Там, где это было необходимо, высадили цветы и залатали асфальт. Не забудут и помыть улицы с шампунем. Об этом 4 июня сообщает пресс-служба городской администрации.

Одна из составляющих убранства Петербурга к форуму — цветы. Ящики (всего их 1500) с ними уже развешаны по дороге из аэропорта в центр по Пулковскому шоссе и Московскому проспекту. Оформлены и другие ключевые точки передвижения гостей. Для этого использовали 13 тысяч кашпо.

В Смольном отмечают, что к началу форума улицы будут убирать с применением шампуня. Какие конкретно, не уточняется.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подчеркивает, что в этом году ПМЭФ будет проходить в юбилейный, 25-й раз. И будет действительно международным, несмотря на ситуацию. Гости прибудут из «около 70 государств».