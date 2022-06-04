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    Петербуржец нырнул за собакой и сам чуть не погиб в Неве

    1890
    4 комментария

    Ночную акцию спасения устроил петербуржец в Неве. Закончить благородное предприятие с успехом ему помешал алкоголь.

    читатель «Фонтанки»

    Как рассказали в пресс-службе городского МЧС, 4 июня около двух ночи на Арсенальной набережной напротив Финляндского вокзала нетрезвый прохожий заметил в воде бултыхающегося пса. Мужчина не стал медлить и сам прыгнул в воду, чтобы спасти животное. Через некоторое время спасателю потребовалась помощь.

    На берег его вернули сотрудники МЧС. От госпитализации он отказался. Собаку также вытащили из воды. Медицинская помощь ей не потребовалась.

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    Комментарии (4)

    СпортивнаяДевушка
    Отлично, что все спасены! Мужику - респект! Это был, думаю, единственный способ вытащить собаку из воды - спасатели из-за собаки не стали бы заморачиваться, а из-за человека уже пришлось.
    VKuser86771196
    Для зоошизы премия Дарвина, будет всегда актуальной.
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