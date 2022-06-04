Петербуржец нырнул за собакой и сам чуть не погиб в Неве

Ночную акцию спасения устроил петербуржец в Неве. Закончить благородное предприятие с успехом ему помешал алкоголь.
читатель «Фонтанки»
Как рассказали в пресс-службе городского МЧС, 4 июня около двух ночи на Арсенальной набережной напротив Финляндского вокзала нетрезвый прохожий заметил в воде бултыхающегося пса. Мужчина не стал медлить и сам прыгнул в воду, чтобы спасти животное. Через некоторое время спасателю потребовалась помощь.
На берег его вернули сотрудники МЧС. От госпитализации он отказался. Собаку также вытащили из воды. Медицинская помощь ей не потребовалась.