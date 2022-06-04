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    Ограничения выходного дня. Трассы в Ленобласти продолжат ремонтировать, несмотря на воскресенье

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    В Ленинградской области воскресным днем будет ограничено движение на восьми трассах. Об этом 4 июня сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Большая часть ограничений будет введена с утра до семи — восьми часов вечера.

    С 08:00 до 19:00 ограничение скорости будет введено на трассах:

    • Р-21 «Кола» с 12 по 179 километр;
    • М-10 «Россия» с 593 по 674 километр;
    • А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» со 105 по 149 километр;
    • А-114 Вологда — Тихвин — с 479 по 532 километр.

    С 08:00 до 20:00 5 июня скорость движения в оба направления ограничат на:

    • А-181 «Скандинавия» со 154 по 156 километр;
    • подъезде к Выборгу № 2 — с 0 по 6 километр;
    • подъезде к Выборгу № 2 — с 0 по 8 километр;
    • А-121 «Сортавала» с 13 по 16 и с 70 по 56 километр в сторону Петербурга.

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