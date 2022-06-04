Ограничения выходного дня. Трассы в Ленобласти продолжат ремонтировать, несмотря на воскресенье

В Ленинградской области воскресным днем будет ограничено движение на восьми трассах. Об этом 4 июня сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Большая часть ограничений будет введена с утра до семи — восьми часов вечера.



С 08:00 до 19:00 ограничение скорости будет введено на трассах:

