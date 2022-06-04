Ограничения выходного дня. Трассы в Ленобласти продолжат ремонтировать, несмотря на воскресенье

В Ленинградской области воскресным днем будет ограничено движение на восьми трассах. Об этом 4 июня сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Большая часть ограничений будет введена с утра до семи — восьми часов вечера.
С 08:00 до 19:00 ограничение скорости будет введено на трассах:
- Р-21 «Кола» с 12 по 179 километр;
- М-10 «Россия» с 593 по 674 километр;
- А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» со 105 по 149 километр;
- А-114 Вологда — Тихвин — с 479 по 532 километр.
С 08:00 до 20:00 5 июня скорость движения в оба направления ограничат на:
- А-181 «Скандинавия» со 154 по 156 километр;
- подъезде к Выборгу № 2 — с 0 по 6 километр;
- подъезде к Выборгу № 2 — с 0 по 8 километр;
- А-121 «Сортавала» с 13 по 16 и с 70 по 56 километр в сторону Петербурга.