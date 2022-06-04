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    Минобороны рассказало, как украинцы на «Козаке» скит Всех Святых Земли Русской поджигали

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    3 комментария

    Деревянный скит Всех Святых Земли Русской Свято-Успенской Святогорской лавры подожгли отступающие украинские военные, сообщает Минобороны РФ со ссылкой на местных жителей.

    «По информации от местных жителей, в деревянные стены подкупольного пространства сооружения была произведена очередь зажигательными боеприпасами из крупнокалиберного пулемета, установленного на украинском бронеавтомобиле «Козак»», - заявили в ведомстве 4 июня.

    Автор: История в этот день / vk.com

    По версии Минобороны, после нанесенных ударов бронеавтомобиль уехал в сторону населенного пункта Сидрово.

    Фото: скриншот видео / YouTube
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    В Минобороны добавили, что находившиеся к северу от Святогорска подразделения российских Вооруженных Сил боевых действий в этом районе не ведут и не обстреливают территорию Святогорского историко-архитектурного заповедника.

    Скит Всех Святых Земли Русской в Святогорске выполнен из дерева в традициях русского деревянного зодчества XVI–XVII веков. Он был возведен в 2009 году на месте взорванного в 1947-ом Всехсвятского храма.

    Фото: скриншот видео / YouTube

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    Комментарии (3)

    dragvs
    "С глубокой скорбью сообщаю, что 30 мая во время боестолкновений пострадали 3-й и 4-й монашеские корпусы Святогорской Свято-Успенской лавры.

    При обстреле погибли благочинный Лавры архимандрит Галактион, монах Аристоклий, монахиня Варвара.

    Ранения получили иеромонахи Иоасаф и Амфилохий, а также иеродиакон Алипий" - есть только один человек на этой земле, который подписывал приказ это начать.
    Кровокрас
    Как известно, детали делают ложь более убедительной
    Инкогнито2021
    8 лет не поджигали, а тут решили поджечь! Министерство вранья
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