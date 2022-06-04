Минобороны рассказало, как украинцы на «Козаке» скит Всех Святых Земли Русской поджигали

Деревянный скит Всех Святых Земли Русской Свято-Успенской Святогорской лавры подожгли отступающие украинские военные, сообщает Минобороны РФ со ссылкой на местных жителей.
«По информации от местных жителей, в деревянные стены подкупольного пространства сооружения была произведена очередь зажигательными боеприпасами из крупнокалиберного пулемета, установленного на украинском бронеавтомобиле «Козак»», - заявили в ведомстве 4 июня.
Автор: История в этот день / vk.com
По версии Минобороны, после нанесенных ударов бронеавтомобиль уехал в сторону населенного пункта Сидрово.
В Минобороны добавили, что находившиеся к северу от Святогорска подразделения российских Вооруженных Сил боевых действий в этом районе не ведут и не обстреливают территорию Святогорского историко-архитектурного заповедника.
Скит Всех Святых Земли Русской в Святогорске выполнен из дерева в традициях русского деревянного зодчества XVI–XVII веков. Он был возведен в 2009 году на месте взорванного в 1947-ом Всехсвятского храма.