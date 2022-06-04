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    «Парни свое дело знают». О чем рассказывает детям фурри-комикс от Росгвардии

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    7 комментариев
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    Росгвардия выпустила для детей комикс о сказочном городе Дубрава, в котором зверей — мирных жителей защищают от коварных врагов бойцы Лесгвардии. Корреспондент «Фонтанки» ознакомилась с произведением и объясняет, в чем там мораль.

    В 12-миллионной Дубраве хищные и травоядные животные живут в мире друг с другом. Воплощение идеи мультфильма «Зверополис» — это заслуга честного труда многих поколений дубравчан. На первых страницах комикса описывается спокойная жизнь зверей, которые только-только вышли из карантина.

    Словно после эпидемии ковида, дети возвращаются в школы после дистанционного обучения. Мама-зайчиха на такси везет своего сына на уроки. По радио слышны тревожные новости: в городе орудует банда поджигателей. Как хорошо, что в Дубраве работают бравые силовики-лесгвардейцы! Зайчонок-школьник верит в них беспрекословно: «Мам, не бойся! Капитан Коготь всем злодеям лапы поотрывает!» С парнишкой согласен и водитель-бобер. «Мальчишка дело говорит! В молодости я и сам проходил срочную службу в Лесгвардии и могу сказать одно: парни Бурого свое дело знают!» — успокаивает он зайчиху.

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    Бурый — это медведь-генерал Михаил Потапович, который возглавляет Лесгвардию в Дубраве. Суровый, но справедливый. На подчиненных может и рявкнуть, хотя на самом деле стоит за них горой. Бойцы отвечают ему уважением. «Командир всегда прав. На то он и командир», — объясняет коллеге капитан Коготь.

    Лесгвардейцы — все под стать командиру Бурому. Честные, верные, никогда не бросают товарищей и готовы отдать жизнь за простых дубравчан. Для придания человечности у некоторых бойцов есть и недостатки. Службе они, конечно, не мешают. Лейтенант Амур, например, не всегда может рассчитать свои силы. Над этой слабостью тигр уже работает, параллельно круша новенький лесгвардейский спортзал. У начальника тоже есть небольшой грешок: очень уж любит мёд.

    В качестве условных оппозиционеров в комиксе выступают школьники ёжик и зайчик. Они незлые ребята, просто в силу собственного возраста любят пошалить. Нам показывают, как они прогуливают уроки в промзоне и решают нанести на забор граффити с незамысловатой подписью «Лесгвардия ниачом» (авторская орфография сохранена. — Прим. ред.). Их озорством сразу же решает воспользоваться антигерой-поджигатель, который останавливается рядом на новеньком тонированном фургоне.

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    «Вы, похоже, крутые парни. Даже круче, чем я! Ха! Поверьте моему опыту, подобное встречается нечасто. Я же прав?» — подкатывает к детишкам напоминающий Хищника террорист и предлагает им непыльную работёнку, чтобы заработать на модные девайсы.

    Линия со школьниками больше всего напоминает обсуждение о «втягивании детей в политику», которое активно шло во время несанкционированных протестов начала 2021 года. Ученики из Дубравы, правда, пытаются от предложения антигероя отказаться. Детей это не спасает: их заталкивают в автобус и увозят, чтобы посадить в голову огромного железного монстра. Он нужен для совершения теракта в центре города.

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    Сюжет обрывается на том моменте, когда на главном проспекте Дубравы начинают греметь взрывы. Что будет дальше, расскажут в следующем выпуске. Сомнений в благополучном исходе дела нет: на место уже спешат доблестные лесгвардейцы.

    Читала комикс Алина Ампелонская, «Фонтанка.ру»

    Фото: Росгвардия
    Фото: Росгвардия
    Фото: Росгвардия
    Фото: Росгвардия

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    Комментарии (7)

    Evil_Dogooder
    Пропаганда субкультуры фурри должна подпадать под действие КоАП РФ, статьи 6.21.
    AndreyFon
    Третий раз за день об этой хренотени. Проплачено, видать.
    Денеб
    Я бы назвал это подставой и издевательством над властью.......лучше высмеять вряд ли возможно.......
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