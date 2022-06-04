    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Облачно, дождь

    Ощущается как 8

    4 м/с, ю-з

    762мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd61.97eur65.92
    Куда пойти на выходныхCамые необычные дворыКак уезжал БродскийДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Полицейские задержали стрелка из Купчино. Ему предстоит протрезветь

    1893
    3 комментария

    Устроивший стрельбу в магазине в Купчино петербуржец задержан. Об этом сообщает ГУ МВД по городу и Ленобласти 4 июня.

    «Фонтанка.ру»

    Сотрудники полиции Фрунзенского района оперативно задержали посетителя магазина, устроившего стрельбу из травматического пистолета.

    ПоделитьсяПоделиться

    В полицию поехал 59-летний горожанин. Оперативники нашли мужчину в его квартире на улице Малой Балканской. Он был пьян. Изъят травматический пистолет. «Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавили в ведомстве.

    Около 13:00 в магазин в 30 доме на Малой Балканской улице зашел мужчина. Визит попал на видео. Седовласый посетитель в олдскульном свитере навел пистолет на продавщицу. Женщина выбежала из торгового зала. Горожанин выстрелил, пуля вскрыла банки с энергетиком.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (3)

    Денеб
    Из жизни глубинного народа......
    IgorSergeevich
    «Брат, ты что-ли?»
    alex_k
    какой воздух, он за женщиной там гнался, может жена его
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close