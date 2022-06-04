Нежных нерпят и тюленят спасают в Петербурге: посмотрите на их мордочки

Центр спасения тюленей на территории петербургского Водоканала в Репино спасает 9 пациентов. Пятеро из них — это детеныши ладожской кольчатой нерпы, находящейся на грани исчезновения, сообщили в петербургском Водоканале
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
«Все пациенты этого года попали к нам в очень тяжелом состоянии, — рассказала 4 июня Елена Андриевская, одна из основателей «Фонда друзей Балтийской нерпы». — У всех есть травмы, болезни, так что малыши требуют круглосуточного внимания и заботы. Кроме того, все животные уже успели пожить в дикой природе и сформировать свой бойцовский характер. К человеку детеныши настроены воинственно. Это усложняет работу с ними, но зато способствует их быстрой адаптации к жизни на воле».
Как отметили в компании, тюленята уже поправились достаточно для «переезда» в большие уличные бассейны. В них они набирают необходимую форму перед возвращением в естественную среду обитания — Финский залив.
Ладожские нерпята, напротив, поступили на лечение позднее и всё еще находятся в карантинных боксах. Это более нежные, менее устойчивые к стрессу создания, поэтому им требуется больше времени для реабилитации.