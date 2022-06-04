«Объективно, все хотели домой». По Васильевскому гнали «Теслу» с вымпелом ФСБ

Скоростные возможности электромобиля испытал водитель на Васильевском острове в Петербурге. Полицейские «Шкоды» догнали гонщика.
О задержании водителя автомобиля Tesla сообщает «Дорожный инспектор» 4 июня. Белый электромобиль сотрудники ГИБДД заметили на набережной реки Смоленки около 5 утра. На требование об остановке водитель не отреагировал и вдавил педаль газа. Погоня завершилась на Садовой улице.
В салоне оказалось трое мужчин. 23-летний водитель от медосвидетельствования отказался. Вымпел ФСБ не спас его от трёх административных протоколов. «Объективно, все хотели домой», — объяснил один из пассажиров, почему автомобиль не остановился по требованию полицейских.
Досталось и «Тесле». Во время погони водитель наехал на бордюр и повредил оба бампера и диски.