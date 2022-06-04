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    «Объективно, все хотели домой». По Васильевскому гнали «Теслу» с вымпелом ФСБ

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    2 комментария

    Скоростные возможности электромобиля испытал водитель на Васильевском острове в Петербурге. Полицейские «Шкоды» догнали гонщика.

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    О задержании водителя автомобиля Tesla сообщает «Дорожный инспектор» 4 июня. Белый электромобиль сотрудники ГИБДД заметили на набережной реки Смоленки около 5 утра. На требование об остановке водитель не отреагировал и вдавил педаль газа. Погоня завершилась на Садовой улице.

    В салоне оказалось трое мужчин. 23-летний водитель от медосвидетельствования отказался. Вымпел ФСБ не спас его от трёх административных протоколов. «Объективно, все хотели домой», — объяснил один из пассажиров, почему автомобиль не остановился по требованию полицейских.

    Досталось и «Тесле». Во время погони водитель наехал на бордюр и повредил оба бампера и диски.

    Фото: Дорожный инспектор.

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    Комментарии (2)

    172185222
    На Садовой разрядилась что ли?)
    Akabos
    Слабак
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