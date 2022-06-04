Медведь против Хищника: посмотрите на первый детский комикс Росгвардии

Росгвардия выпустила первую часть комикса «Лесная гвардия. Всегда на страже!» Выпуск знакомит читателей с командирами и бойцами спецподразделения — Лесгвардии — и рассказывает о схватке с проникшими в город подлыми злодеями.
Из 32-страничного комикса, опубликованного 4 июня, можно узнать, что действие происходит в 12-миллионной Дубраве — столице великого княжества Дубравского, Дубравского царства. Возглавляет действующую в городе Лесгвардию генерал-медведь Михаил Бурый, который, «несмотря на возраст, является хорошим бойцом», но имеет проблемы с мёдом. В его подчинении двое бойцов — капитан-рысь Коготь и лейтенант-тигр Амур. Оба они смелые и храбрые, но последний имеет проблемы — не всегда может рассчитать собственную силу, что обещает начальнику исправить.
Город выходит из карантина — мэр Дубравы и Михаил Бурый поздравляют зверят-школьников с возвращением с дистанционного обучения. Но на окраине замечают саранчу — монстра, которого создал антигерой — террорист Поджигатель, похожий на Хищника из одноименного фильма. А сам он в это время уговаривает двух школьников за новые смартфоны присоединиться к его проделкам, и на проспекте Непреклонного начинаются взрывы.
Чем закончится противостояние — обещают рассказать в следующей части.