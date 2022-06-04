    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Облачно, дождь

    Ощущается как 8

    4 м/с, ю-з

    762мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd61.97eur65.92
    Куда пойти на выходныхЛегкоатлет в суде за избиениеРотенберг о будущем СКАДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Медведь против Хищника: посмотрите на первый детский комикс Росгвардии

    2124
    5 комментариев

    Росгвардия выпустила первую часть комикса «Лесная гвардия. Всегда на страже!» Выпуск знакомит читателей с командирами и бойцами спецподразделения — Лесгвардии — и рассказывает о схватке с проникшими в город подлыми злодеями.

    Из 32-страничного комикса, опубликованного 4 июня, можно узнать, что действие происходит в 12-миллионной Дубраве — столице великого княжества Дубравского, Дубравского царства. Возглавляет действующую в городе Лесгвардию генерал-медведь Михаил Бурый, который, «несмотря на возраст, является хорошим бойцом», но имеет проблемы с мёдом. В его подчинении двое бойцов — капитан-рысь Коготь и лейтенант-тигр Амур. Оба они смелые и храбрые, но последний имеет проблемы — не всегда может рассчитать собственную силу, что обещает начальнику исправить.

    Фото: Росгвардия
    ПоделитьсяПоделиться

    Город выходит из карантина — мэр Дубравы и Михаил Бурый поздравляют зверят-школьников с возвращением с дистанционного обучения. Но на окраине замечают саранчу — монстра, которого создал антигерой — террорист Поджигатель, похожий на Хищника из одноименного фильма. А сам он в это время уговаривает двух школьников за новые смартфоны присоединиться к его проделкам, и на проспекте Непреклонного начинаются взрывы.

    Фото: Росгвардия
    ПоделитьсяПоделиться

    Чем закончится противостояние — обещают рассказать в следующей части.

    Фото: Росгвардия
    Фото: Росгвардия

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (5)

    Дежурный по объединению
    Слава Единой России! (на всякий случай)
    VKuser3931563
    Бурые медведи убивают и едят медвежат, даже собственных.
    Хороший символ, в-общем.
    VKuser3931563
    Лесная гвардия тоже боится пластиковых стаканчиков?
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close