Исправить ошибку немцев. Рогозин распорядился включить выключенный Германией телескоп

Рогозин заявил, что у Германии «не было на это морального права». Поручение было дано, чтобы «исправить ошибку немцев».

Телескоп был выключен по инициативе немецкой стороны.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил восстановить работу телескопа eROSITA, входящего в состав российско-немецкой орбитальной обсерватории «Спектр-РГ». Об этом он сообщил в своём телеграм-канале 4 июня.

Справка: Обсерватория «Спектр-РГ» была запущена летом 2019 года с Байконура. Её задача — исследовать Вселенную в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения. В данный момент расстояние орбитальной обсерватории от Земли составляет 1,5 миллиона километров.

На «Спектр-РГ» находятся 2 телескопа. За eROSITA отвечает Институт внеземной физики Макса Планка (Германия). За российский ART-XC — Институт космических исследований РАН и Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина.

Уведомление об отключении eROSITA немецкая сторона прислала 26 февраля, спустя 2 дня после начала специальной военной операции на Украине.