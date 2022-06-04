Исправить ошибку немцев. Рогозин распорядился включить выключенный Германией телескоп

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил восстановить работу телескопа eROSITA, входящего в состав российско-немецкой орбитальной обсерватории «Спектр-РГ». Об этом он сообщил в своём телеграм-канале 4 июня.
Телескоп был выключен по инициативе немецкой стороны.
Рогозин заявил, что у Германии «не было на это морального права». Поручение было дано, чтобы «исправить ошибку немцев».
Справка: Обсерватория «Спектр-РГ» была запущена летом 2019 года с Байконура. Её задача — исследовать Вселенную в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения. В данный момент расстояние орбитальной обсерватории от Земли составляет 1,5 миллиона километров.
На «Спектр-РГ» находятся 2 телескопа. За eROSITA отвечает Институт внеземной физики Макса Планка (Германия). За российский ART-XC — Институт космических исследований РАН и Научно-производственное объединение
Уведомление об отключении eROSITA немецкая сторона прислала 26 февраля, спустя 2 дня после начала специальной военной операции на Украине.