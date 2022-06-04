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    Исправить ошибку немцев. Рогозин распорядился включить выключенный Германией телескоп

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    12 комментариев

    Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил восстановить работу телескопа eROSITA, входящего в состав российско-немецкой орбитальной обсерватории «Спектр-РГ». Об этом он сообщил в своём телеграм-канале 4 июня.

    Телескоп был выключен по инициативе немецкой стороны.

    Рогозин заявил, что у Германии «не было на это морального права». Поручение было дано, чтобы «исправить ошибку немцев».

    Справка: Обсерватория «Спектр-РГ» была запущена летом 2019 года с Байконура. Её задача — исследовать Вселенную в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения. В данный момент расстояние орбитальной обсерватории от Земли составляет 1,5 миллиона километров.

    На «Спектр-РГ» находятся 2 телескопа. За eROSITA отвечает Институт внеземной физики Макса Планка (Германия). За российский ART-XC — Институт космических исследований РАН и Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина.

    Уведомление об отключении eROSITA немецкая сторона прислала 26 февраля, спустя 2 дня после начала специальной военной операции на Украине.

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    Комментарии (12)

    Дежурный по объединению
    Эээ.. Рогозин - побратим телескопа?
    Соловей-Помётчик
    Не было на это морального права.
    Морального!!!! Главный моралист заговорил
    chip1
    Немцы и сами хотели бы включить этот телескоп, они на это деньги затратили, но против воли вашингтонского обкома немцы не могут пойти, а РФ может смело американцев посылать в дальнее плаванье. Поэтому все согласовано!
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