После стрельбы на Пулковском задержаны двое. Пострадавший — фигурант дела о штанах за 800 рублей

Трое с пистолетом выясняли отношения в Московском районе Петербурга. Пострадавший оказался обвиняемым на подписке.
Как стало известно «Фонтанке» 4 июня, накануне ночью в полицию поступило сообщение о массовой драке у круглосуточного магазина на Пулковском шоссе. Очевидцы слышали выстрелы. Когда оперативники приехали на место, то застали двоих приезжих 23-х лет. В отношении них составлены административные протоколы о мелком хулиганстве. С места происшествия изъяты две гильзы и пуля.
Около четырех утра в травматологическое отделение обратился ещё один участник ночных событий, 26-летний мужчина с ранением левой кисти. Он находится под подпиской о невыезде по уголовному делу о грабеже. По версии следствия, горожанин схватил брюки за 800 рублей в одном из спортивных магазинов и, игнорируя замечания продавцов, попытался скрыться.