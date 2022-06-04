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    После стрельбы на Пулковском задержаны двое. Пострадавший — фигурант дела о штанах за 800 рублей

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    4 комментария

    Трое с пистолетом выясняли отношения в Московском районе Петербурга. Пострадавший оказался обвиняемым на подписке.

    Как стало известно «Фонтанке» 4 июня, накануне ночью в полицию поступило сообщение о массовой драке у круглосуточного магазина на Пулковском шоссе. Очевидцы слышали выстрелы. Когда оперативники приехали на место, то застали двоих приезжих 23-х лет. В отношении них составлены административные протоколы о мелком хулиганстве. С места происшествия изъяты две гильзы и пуля.

    Около четырех утра в травматологическое отделение обратился ещё один участник ночных событий, 26-летний мужчина с ранением левой кисти. Он находится под подпиской о невыезде по уголовному делу о грабеже. По версии следствия, горожанин схватил брюки за 800 рублей в одном из спортивных магазинов и, игнорируя замечания продавцов, попытался скрыться.

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    Комментарии (4)

    lykov20
    Какой сброд. А если он еще и размножится, к чему подстрекает российская власть. В прошлом были примеры государственной политики борьбы с дегенерацией. Как минимум стерилизация.
    nikonian
    Ставка на черное?
    своих не бросаем
    новости из зоопарка
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