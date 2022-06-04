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    Сосед выстрелил из ружья в пятиклассника под Петербургом. Мальчик госпитализирован

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    12 комментариев

    Пулевое ранение получил лицеист из Петербурга на даче во Всеволожском районе. Прицел на него навел взрослый мужчина.

    Как стало известно «Фонтанке» 4 июня, двумя днями ранее у дачного домика в массиве Белоостров сосед выстрелил в гулявшего пятиклассника. Мама увезла 12-летнего мальчика с проникающим ранением ягодицы в 40-ю больницу. Там ребёнку оказали медицинскую помощь, затем пациента перенаправили во 2-ю детскую больницу, где должны извлечь пулю.

    По предварительной информации, в ребёнка из ружья стрелял 45-летний житель массива Белоостров. Полиция разыскивает стрелка.

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    Комментарии (12)

    chip1
    Вкусная клубника была на соседской даче!
    AlexZZZ
    Судя по месту поражения выстрелом - удивляюсь почему пуля :) Обычно в такое место солью стреляют.
    Олимпиец
    Малолетки вконец распустились, безнаказанность в интернете переносят на улицы.
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