Сосед выстрелил из ружья в пятиклассника под Петербургом. Мальчик госпитализирован

Пулевое ранение получил лицеист из Петербурга на даче во Всеволожском районе. Прицел на него навел взрослый мужчина.
Как стало известно «Фонтанке» 4 июня, двумя днями ранее у дачного домика в массиве Белоостров сосед выстрелил в гулявшего пятиклассника. Мама увезла 12-летнего мальчика с проникающим ранением ягодицы в 40-ю больницу. Там ребёнку оказали медицинскую помощь, затем пациента перенаправили во 2-ю детскую больницу, где должны извлечь пулю.
По предварительной информации, в ребёнка из ружья стрелял 45-летний житель массива Белоостров. Полиция разыскивает стрелка.