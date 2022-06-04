Маршрутка влетела в дерево на Кубани: минимум четверо погибших

На Кубани в аварии с рейсовым автобусом погибли, по предварительным данным, не менее четырёх человек. Среди пострадавших несовершеннолетние.



Как сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю 4 июня, маршрутный автобус попал в ДТП на 6 километре дороги Темрюк — Фонталовская. По предварительным данным, водитель не справился с управлением машиной и съехал в кювет, где автобус влетел в дерево. В салоне находились не менее 17 пассажиров. Точно известно о гибели четырех из них.

