    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Облачно, дождь

    Ощущается как 8

    4 м/с, ю-з

    762мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd61.97eur65.92
    Куда пойти на выходныхЛегкоатлет в суде за избиениеРотенберг о будущем СКАДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Маршрутка влетела в дерево на Кубани: минимум четверо погибших

    2352
    обсудить
    Фото: пресс-служба СК РФ
    ПоделитьсяПоделиться

    На Кубани в аварии с рейсовым автобусом погибли, по предварительным данным, не менее четырёх человек. Среди пострадавших несовершеннолетние.

    Как сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю 4 июня, маршрутный автобус попал в ДТП на 6 километре дороги Темрюк — Фонталовская. По предварительным данным, водитель не справился с управлением машиной и съехал в кювет, где автобус влетел в дерево. В салоне находились не менее 17 пассажиров. Точно известно о гибели четырех из них.

    Следователи сообщили о возбуждении уголовных дел по факту аварии.

    Фото: пресс-служба СК РФ

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ3

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close