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    Коронавирус учится обходить защиту вакцин: пугающий прогноз главы ВОЗ

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    2 комментария

    Пандемия не закончилась — уже скоро может появиться новый, более опасный штамм коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

    Как рассказал чиновник 4 июня, всё больше людей в последнее время умирают от коронавируса в Африке и Западно-Тихоокеанском регионе. В Америке также растут заболеваемость и смертность.

    «Сохраняется реальная и явная угроза появления нового, более вирулентного варианта, способного избегать воздействия наших вакцин», — констатировал гендиректор организации (цитата по ТАСС).

    Тем временем в Петербурге пока роста заболеваемости нет — в городских стационарах всё ещё больше свободных коек, чем занятых.

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    Комментарии (2)

    07A
    А чо, маски уже не помогут? Можно снимать?
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