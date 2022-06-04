Коронавирус учится обходить защиту вакцин: пугающий прогноз главы ВОЗ

Пандемия не закончилась — уже скоро может появиться новый, более опасный штамм коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
Как рассказал чиновник 4 июня, всё больше людей в последнее время умирают от коронавируса в Африке и Западно-Тихоокеанском регионе. В Америке также растут заболеваемость и смертность.
«Сохраняется реальная и явная угроза появления нового, более вирулентного варианта, способного избегать воздействия наших вакцин», — констатировал гендиректор организации (цитата по ТАСС).
Тем временем в Петербурге пока роста заболеваемости нет — в городских стационарах всё ещё больше свободных коек, чем занятых.