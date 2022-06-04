Замороженное будущее: можно ли спланировать рождение ребенка на 10 лет вперед

Наверняка вы видели фантастические фильмы, где героев на 100 лет помещают в жидкий азот, а потом они «оживают» в будущем. Так вот, это уже вполне себе реальность — но с определенными поправками: замораживают не взрослых людей, а биоматериал — яйцеклетки, сперматозоиды и даже «готовых» эмбрионов. И в сложные — как сейчас — времена эти научные достижения дают возможность родить ребенка позже, отложив этот момент до более подходящих времен.



Фото: Pexels: freestocks.org Поделиться Поделиться





Средний возраст женщины при рождении первенца в России на сегодняшний день, по данным Минтруда, составляет 28 лет, а к 2030 году вырастет до 30 лет. Появление первого ребенка откладывают по разным причинам — отсутствие постоянного партнера, желание «встать на ноги», сделать карьеру, боязнь становиться родителями, например в такой тревожной обстановке, как сложилась сейчас. При этом пресловутое «часики-то тикают» никуда не девается, и если мужчины (с определенными допущениями) могут стать отцами практически в любом возрасте, то репродуктивный возраст женщин ограничен природой и примерно после 35 лет шансы начинают сокращаться.



Идея, чтобы что-то заморозить «на будущее», появилась буквально сразу после первой удачной процедуры ЭКО (экстракорпорального оплодотворения). Первый «ребенок из пробирки» — Луиза Браун — появился на свет в 1978 году, и тогда же начались исследования во всех направлениях. Совершенствовалась эмбриологическая часть, стали появляться двойни, тройни, четверни и т. д.

«Тройни, пятерни и восьмерни — это осложнение для беременности, так как с каждым плодом перспектива иметь здоровых детей падает, — говорит заведующий отделением вспомогательных репродуктивных технологий СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница» Андрей Иванов. — Выбрасывать же получившихся эмбрионов — как-то бесчеловечно. Это вообще одна из основных точек преткновения с религиозными организациями, считающими, что эмбрион — это потенциальный человек, имеющий право на жизнь».



Поэтому практически сразу встал вопрос о криоконсервации: «готовых» эмбрионов, сперматозоидов, яйцеклеток. И случаев, когда это может потребоваться, не так уж мало.

Основная проблема заморозки в том, что при понижении температуры вода увеличивается в объеме. Лёд занимает больше места, чем жидкость, поэтому подобно тому, как лопается бутылка с водой в морозилке, при заморозке клетки вода её повреждает, а значит, повреждается и генетический материал. Если смотреть по содержанию воды, то меньше всего её в сперматозоидах, отмечает Андрей Иванов, их проще всего заморозить, а главное — разморозить. Следующим по содержанию воды является эмбрион 5-го дня (именно таких эмбрионов «подсаживают» при ЭКО и их же замораживают на будущее), и, наконец, самые сложные для заморозки — это яйцеклетки. «По сути это — колба с жидкостью, поэтому для их заморозки используются различные криопротекторы, которые позволяют вытеснить воду из любого биологического объекта», — поясняет Андрей Иванов.



Прорывом стала технология витрификации — быстрой заморозки, буквально несколько минут — и яйцеклетка погружается в жидкий азот. Казалось бы, проблема решена. Но врачи предупреждают — да, это дополнительная возможность, но, к сожалению, не панацея, как и всё, когда дело касается медицины и человеческого организма.

Ведь нужно не только заморозить, но и разморозить биоматериал, а затем — получить из него главный результат. И этот результат — здоровый новорожденный ребенок. Немного арифметики. Если процедура ЭКО проводится сразу, то из 5 яйцеклеток получается 1 здоровый эмбрион. Если мы их замораживаем, то соотношение уже хуже — в среднем 1 эмбрион из 12 яйцеклеток. Таковы данные Американской ассоциации репродукции человека. То есть заморозка всё-таки влияет на качество биоматериала.



Виной всему сложная репродуктивная система человека. Если рожать непрерывно, то женщина может за жизнь родить 14–17 детей максимум, говорит Андрей Иванов. Крыса такое количество детенышей производит за один помет. Так же и с ЭКО: эффективность у людей около 50 % , у крысы — не меньше 90 % .

Теперь давайте считать — сколько нужно заморозить яйцеклеток. Из 12 яйцеклеток получается 1 эмбрион, 4 эмбриона высокого качества дают одну беременность. Конечно, может повезти и с первой попытки, но в идеале выходит, что надо морозить 48–50 клеток. Среднее количество клеток, которые удается получить в процессе стимуляции, — 8–15, т. е. для надежности придется повторить процедуру несколько раз. Тем не менее технология, безусловно, заслуживает внимания как подстраховка в ряде случаев. В каких?



По плану и без

Желание сначала сделать карьеру, как-то устроиться в жизни отодвигает зачастую планы по деторождению. Этот тренд даже получил название — отложенное материнство.

«Сначала были открытые границы, можно было путешествовать, зарабатывать, женщины откладывали по таким причинам рождение ребенка, — комментирует Наталья Румянцева, врач-репродуктолог клиники ICLINIC. — C 2020 года другие причины — то боязнь заболеть и сложная эпидемиологическая обстановка, то еще более непонятная ситуация весной 2022 года, и тоже некоторые откладывают уже из-за опасений. Когда нестабильность закончится, нельзя прогнозировать».



Но изменение социальной роли женщин никак не отразилось на её физиологии. Запас яйцеклеток (или овариальный резерв) в организме ограничен. «Каждый месяц «на сцену» вызываются лучшие, и чем меньше их остается, тем больше вероятность какой-то генетической поломки», — подчеркивает Андрей Иванов. Как только процент ошибок переваливает за 1 % , это уже становится значимым для врачей. Таким порогом считается 35 лет. Понятно, что дальше — в 37, в 40 — количество яйцеклеток продолжает сокращаться, а их качество — ухудшаться. Это вовсе не исключает здоровой естественной беременности, но вот её вероятность сокращается.

С вопросами отложенного материнства отчасти справляется как раз криоконсервация яйцеклеток. Заморозить их можно в любое время — с начала репродуктивного возраста. Однако крайне редко к врачам обращаются с такой просьбой женщины в 20 и даже 25 лет — в этом возрасте обычно все надеются, что всё сложится само собой. Наиболее ответственные приходят к врачу-репродуктологу после 30, чтобы на всякий случай заморозить яйцеклетки, пока еще не исчерпан овариальный резерв. И до 35 лет шансы вполне велики сохранить достаточное количество биоматериала на будущее.



Но врачи говорят, что часто приходят и женщины за 40, которые еще не родили ребенка и в ближайшее время не планируют, но на будущее хотели бы что-то заморозить, — в таком случае положительного результата ожидать уже гораздо труднее.



Как рассказывает Мария Румянцева, врач акушер-гинеколог, репродуктолог ICLINIC, во многом интерес к теме криоконсервации в обществе подогрела информация о детях примадонны российской эстрады, рожденных из якобы замороженных ранее яйцеклеток. Не будем вдаваться в подробности и вычислять, могло ли это быть так на самом деле, но внимание к теме было привлечено. Однако врачи разводят руками — если овариальный резерв исчерпан, то ничего не получится. Поэтому витрификация — это хороший вариант для подстраховки, но его следует использовать вовремя. То есть если заморозить яйцеклетки до 35 лет, то потом их можно использовать для ЭКО. Кстати, юридически у нас в стране нет верхней планки возраста для проведения этой процедуры, в отличие например от Израиля, отмечает Мария Румянцева. Было бы что подсаживать, плюс — нужно подтверждение, что женщина сможет выносить и родить ребенка, так что хоть планки и нет, нужно оценить возможности организма.



Второе направление, по которому сейчас набирает популярность заморозка биоматериала, — это стремительно нарастающая проблема онкологии. Если раньше случаи рака считались как 1 на несколько тысяч, то сейчас уже пошел счет на проценты. А значит, становится всё больше людей, которые столкнулись с раком в репродуктивном возрасте. Агрессивное лечение влияет в том числе и на репродуктивную систему, и даже победив рак, можно остаться без детей. Поэтому сейчас людям с онкологическими заболеваниями предлагают пройти консультацию репродуктолога, выяснить их планы и — по возможности — заморозить яйцеклетки. Полноценный цикл стимуляции занимает около двух недель, и тут уж сколько яйцеклеток получится, столько и сохранят. Пусть небольшой, но всё-таки шанс на счастливое материнство в будущем. В таком случае, кстати, если бы были заранее замороженные, без спешки, яйцеклетки, то было проще.

В любом случае, считают врачи, люди должны знать о том, что такая возможность — обеспечить себе подстраховку на будущее — есть, а дальше уже самостоятельно принимать решение. Таким образом, если говорить о здоровых женщинах, то о криоконсервации стоит задуматься тем, кому еще нет 35 лет, но они не планируют в ближайшее время рожать ребенка.



Хранить вечно

Продолжая воплощать идеи фантастических романов в жизнь, неизбежно задаешься вопросом — а сколько может храниться то, что заморожено, прежде чем будет разморожено?

«В принципе, биоматериал хранится вечно, — комментирует Андрей Иванов. — В жидком азоте вся биохимия, все реакции замедляются настолько, что клетка остается практически в неизменном виде».

Проверить это на горизонте в 100 или 1000 лет, конечно, не представляется возможным, да и не нужно. Всё-таки чаще всего люди замораживают биоматериал для того, чтобы потом использовать самостоятельно. Но уже есть примеры, когда эмбрионы получены в одно и то же время, но один ребенок родился 10–12 лет назад, а второй — сейчас. т. е. фактически это могли бы быть двойняшки, но стали старшим и младшим братом. Интересно, что в ряде религий, например, именно зачатие считается началом жизни — как считать в данном случае, религия умалчивает.

Тем временем врачи исследуют здоровье новорожденных, которые были заморожены на стадии эмбриона — и никаких отличий с «обычными» детьми не находят. «Если заморозка на что-то повлияла, скорее всего, вы не получите никакой беременности — это, можно сказать, естественный отбор», — говорит Андрей Иванов.



Конечно, эмбрионы замораживать эффективнее — как упоминалось выше, их нужно в среднем 4 для того, чтобы получить одну здоровую беременность, кроме того, перед подсадкой их можно проверить на различные хромосомные аномалии. Но для того, чтобы его разморозить, нужно, во-первых, согласие обоих «родителей» — а если пара, например, рассталась, то это уже сложнее. И, во-вторых, это не решает проблемы отложенного материнства для тех женщин, кто еще не встретил потенциального отца будущего ребенка.

Прогрессивной современной женщине приходится надеяться на себя, отмечает акушер-гинеколог, репродуктолог ICLINIC Наталья Анникова. Но пока чаще всего приходят всё-таки женщины уже более позднего возраста, хотя есть и осознанные пациентки до 30, которые не готовы в силу разных обстоятельств рожать детей, но хотят создать определенную базу на будущее.



Мария Мокейчева, «Фонтанка.ру»