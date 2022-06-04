Помогите Лёше не остаться без слуха

У Лёши двусторонняя тугоухость. Врачи подобрали ему цифровые многоканальные слуховые аппараты и выдали на пробу. Мальчик быстро к ним привык, стал учиться говорить, общаться с окружающими. Но скоро аппараты нужно будет возвращать либо выкупать. За госсчёт эта модель не выдаётся.



Поделиться Поделиться





«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Лёша Багров, 8 лет.

Двусторонняя тугоухость.

Требуются мощные слуховые аппараты. Не хватает 360 320 руб.

«Когда Лёше было полтора года, я заметила, что он не реагирует, когда к нему обращаются и у него перестала формироваться речь. Сначала врачи связывали это с общей задержкой развития и диагностировали у сына алалию — недоразвитие речи. Он занимался с логопедом, психологом, дефектологом, но положительных результатов не было. Лёша в основном общался жестами.



В 2020 году сын часто простужался, и врачи предположили снижение слуха из-за аденоидов, но после их удаления улучшения не наступило. Прошлой весной у Лёши диагностировали снижение слуха начальной степени справа и более тяжёлой — слева.

Учитывая общую задержку развития и разную степень снижения слуха, сыну подобрали и выдали на пробу цифровые многоканальные слуховые аппараты разной мощности справа и слева. Сын быстро к ним привык, у него проснулся интерес к жизни и к окружающим, он начал общаться, стала развиваться речь.



Но срок использования аппаратов заканчивается, и их необходимо вернуть или приобрести за свой счёт. Нужную нам модель за счёт госбюджета не выдают. Самим нам не справиться с покупкой, у нас ещё трёхлетняя дочка, которая нуждается в постоянном лечении, и средств едва хватает на самое необходимое. Помогите, пожалуйста!» Галина Багрова, Санкт-Петербург

Татьяна Легостаева, сурдолог Центра слуха «Ю-МЕД» (Санкт-Петербург):

«У Лёши двусторонняя сенсоневральная тугоухость 1-й степени справа, 3-й степени слева. Ему необходимы цифровые многоканальные слуховые аппараты с расширенным частотным диапазоном, нелинейной частотной компрессией и возможностью педиатрической настройки, которые в полной мере смогут восполнить потерю слуха данного ребёнка».



Контакты для оказания помощи:

8–800–250–75–25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс (495) 926–35–63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8–921–424–27–12 / annarusfond@mail.ru/



Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ

ИЛИ ОТСКАНИРУЙТЕ QR-КОД

Поделиться Поделиться





Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.



Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

