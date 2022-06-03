Финская таможня посчитала стоимость санкций, введенных ЕС

Новые санкции, введенные в отношении России Евросоюзом, затронут примерно 70 финских компаний. В годовом выражении это может обойтись в 20 миллионов евро. Об этом вечером 3 июня сообщает таможня Финляндии.

В ведомстве отмечают, что со стороны Финляндии новые санкции «будут введены в полном объеме». В первую очередь, речь идет об импорте сырой нефти и нефтепродуктов из России в ЕС. Они поступают в страну морским и железнодорожным транспортом. ЕС оставил себе полугодовой переходный период в отношении сырой нефти и 8 месяцев – в отношении нефтепродуктов.

Финская таможня оценивает финансовую составляющую санкций на импорт, как «значительную». В первом квартале 2022 года это почти 1,2 миллиарда евро.

Помимо прочего, новые санкции ЕС охватывают продукты химической промышленности. Речь идет о запрете на экспорт и все формы поставок в Россию. По данным таможни Финляндии, в 2021 года таких товаров под нынешними санкциями было экспортировано на сумму более 18 миллионов евро. В январе – марте этого года – примерно на 5 миллионов евро.

По оценкам финской таможни, санкции в отношении экспорта продукции химической промышленности затронут около 70 финских компаний. В годовом выражении речь идет о примерно 20 миллионах евро.