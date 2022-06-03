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    Финская таможня посчитала стоимость санкций, введенных ЕС

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    1 комментарий

    Новые санкции, введенные в отношении России Евросоюзом, затронут примерно 70 финских компаний. В годовом выражении это может обойтись в 20 миллионов евро. Об этом вечером 3 июня сообщает таможня Финляндии.

    В ведомстве отмечают, что со стороны Финляндии новые санкции «будут введены в полном объеме». В первую очередь, речь идет об импорте сырой нефти и нефтепродуктов из России в ЕС. Они поступают в страну морским и железнодорожным транспортом. ЕС оставил себе полугодовой переходный период в отношении сырой нефти и 8 месяцев – в отношении нефтепродуктов.

    Финская таможня оценивает финансовую составляющую санкций на импорт, как «значительную». В первом квартале 2022 года это почти 1,2 миллиарда евро.

    Помимо прочего, новые санкции ЕС охватывают продукты химической промышленности. Речь идет о запрете на экспорт и все формы поставок в Россию. По данным таможни Финляндии, в 2021 года таких товаров под нынешними санкциями было экспортировано на сумму более 18 миллионов евро. В январе – марте этого года – примерно на 5 миллионов евро.

    По оценкам финской таможни, санкции в отношении экспорта продукции химической промышленности затронут около 70 финских компаний. В годовом выражении речь идет о примерно 20 миллионах евро.

    «Возможно, больше, поскольку для некоторых товаров цель использования нужно будет определять – попадают ли они под санкции. В случаях, требующих толкования, мы будем обращаться в Министерство иностранных дел», – говорится в сообщении.

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    Комментарии (1)

    Софокл Аристархович
    Это их проблемы! Значит - им и решать, как с "бедой" справляться!!!
    Альтернативу финнам можно реализовать в полной мере. Пусть сами решают свои "беды"! ...не стоит им мешать!!!
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