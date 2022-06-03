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    В Ленобласти водитель потеряла сознание и насмерть сбила велосипедиста на «встречке»

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    2 комментария

    Полицейские выясняют обстоятельства аварии, произошедшей в Гатчинском районе Ленобласти. По пути из Красного Села водитель Hyundai насмерть сбила велосипедиста на «встречке».

    Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 3 июня, ДТП произошло в 17:10 в посёлке Тайцы. Находившаяся за рулём 31-летняя женщина рассказала, что не справилась с управлением, так как неожиданно потеряла сознание.

    «По предварительным данным, признаки опьянения у женщины-водителя отсутствуют», — добавили в главке.

    На данный момент ведётся проверка. Полицейские устанавливают личность погибшего.

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    Комментарии (2)

    578434567
    ну раз сказала что сознание потеряла то понять и простить. Занавес
    Bad robot
    Видимо жара повлияла, как на британских солдат.
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