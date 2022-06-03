В Ленобласти водитель потеряла сознание и насмерть сбила велосипедиста на «встречке»

Полицейские выясняют обстоятельства аварии, произошедшей в Гатчинском районе Ленобласти. По пути из Красного Села водитель Hyundai насмерть сбила велосипедиста на «встречке».
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 3 июня, ДТП произошло в 17:10 в посёлке Тайцы. Находившаяся за рулём 31-летняя женщина рассказала, что не справилась с управлением, так как неожиданно потеряла сознание.
«По предварительным данным, признаки опьянения у женщины-водителя отсутствуют», — добавили в главке.
На данный момент ведётся проверка. Полицейские устанавливают личность погибшего.