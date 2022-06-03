Нескольким солдатам стало плохо во время богослужения в честь платинового юбилея Елизаветы II. Они не выдержали жары

В Лондоне второй день продолжаются празднования платинового юбилея королевы Елизаветы II на троне. Без инцидентов не обошлось.



Как пишет 3 июня газета Daily Mail, нескольким солдатам стало плохо во время дежурства у собора Святого Павла в Лондоне, где проходило торжественное богослужение. Вероятно, всему виной 20-градусная температура, и многочасовое стояние на такой жаре в форме сказалось на самочувствии бойцов.

