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    Нескольким солдатам стало плохо во время богослужения в честь платинового юбилея Елизаветы II. Они не выдержали жары

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    В Лондоне второй день продолжаются празднования платинового юбилея королевы Елизаветы II на троне. Без инцидентов не обошлось.

    Как пишет 3 июня газета Daily Mail, нескольким солдатам стало плохо во время дежурства у собора Святого Павла в Лондоне, где проходило торжественное богослужение. Вероятно, всему виной 20-градусная температура, и многочасовое стояние на такой жаре в форме сказалось на самочувствии бойцов.

    Первым в обморок упал член полка королевских ВВС, когда мимо него проходила глава МИД Великобритании Лиз Трасс. Второй, кому стало плохо, – член королевской канадской артиллерии, а третий – член королевской гвардии. Всем им оказали медпомощь.

    По данным издания, всего в обморок упали как минимум пятеро бойцов, охранявших процессию. Но камеры запечатлели лишь троих.

    Сама королева Елизавета II церемонию пропустила из-за испытанного дискомфорта в четверг, первый день празднования 70-летнего юбилея ее правления.

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