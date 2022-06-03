Нескольким солдатам стало плохо во время богослужения в честь платинового юбилея Елизаветы II. Они не выдержали жары

В Лондоне второй день продолжаются празднования платинового юбилея королевы Елизаветы II на троне. Без инцидентов не обошлось.
Как пишет 3 июня газета Daily Mail, нескольким солдатам стало плохо во время дежурства у собора Святого Павла в Лондоне, где проходило торжественное богослужение. Вероятно, всему виной 20-градусная температура, и многочасовое стояние на такой жаре в форме сказалось на самочувствии бойцов.
Первым в обморок упал член полка королевских ВВС, когда мимо него проходила глава МИД Великобритании Лиз Трасс. Второй, кому стало плохо, – член королевской канадской артиллерии, а третий – член королевской гвардии. Всем им оказали медпомощь.
По данным издания, всего в обморок упали как минимум пятеро бойцов, охранявших процессию. Но камеры запечатлели лишь троих.
Сама королева Елизавета II церемонию пропустила из-за испытанного дискомфорта в четверг, первый день празднования 70-летнего юбилея ее правления.