В Петербурге «маршруточные вымогатели» получили условные сроки

В Петербурге суд вынес приговор по делу о вымогательстве в отношении Ахмеда Шабаева и Виталия Цуканова. Оба мужчины признаны виновными и получили условные сроки. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
С октября 2019 по ноябрь 2020 года подсудимые на конечных остановках автобусов в нескольких районах города требовали «дань» у водителей маршруток. Страдали от этого сотрудники компаний «Питеравто» и «Вест-Сервис».
«Обвиняемые, угрожая расправой и повреждением имущества, выдвигали водителям требования о передаче денежных средств в размере от 100 до 900 рублей в день. Если водители отказывались платить, им умышленно создавали аварийные ситуации, а также повреждали транспортные средства, закидывая автобусы камнями и иными тяжелыми предметами», — сообщает прокуратура.
В деле было 10 потерпевших, а сумма превысила 24 тысячи рублей. Подсудимые вину в совершении преступлений признали полностью, возместив причиненный вред.
Суд приговорил Шабаева к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет, Цуканова к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года.