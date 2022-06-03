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    В Петербурге «маршруточные вымогатели» получили условные сроки

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    3 комментария

    В Петербурге суд вынес приговор по делу о вымогательстве в отношении Ахмеда Шабаева и Виталия Цуканова. Оба мужчины признаны виновными и получили условные сроки. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

    С октября 2019 по ноябрь 2020 года подсудимые на конечных остановках автобусов в нескольких районах города требовали «дань» у водителей маршруток. Страдали от этого сотрудники компаний «Питеравто» и «Вест-Сервис».

    «Обвиняемые, угрожая расправой и повреждением имущества, выдвигали водителям требования о передаче денежных средств в размере от 100 до 900 рублей в день. Если водители отказывались платить, им умышленно создавали аварийные ситуации, а также повреждали транспортные средства, закидывая автобусы камнями и иными тяжелыми предметами», — сообщает прокуратура.

    В деле было 10 потерпевших, а сумма превысила 24 тысячи рублей. Подсудимые вину в совершении преступлений признали полностью, возместив причиненный вред.

    Суд приговорил Шабаева к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет, Цуканова к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года.

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    Комментарии (3)

    Pupin
    За вымогательство, порчу имущества просто условные сроки, мда.
    263778851
    А почему они у генерального директора деньги не просили?
    Akabos
    Главное, что в церкви не пели/плясали, стаканчиками не кидались, на митинги не ходили.

    Поняли и простили. К успеху пойдут!
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