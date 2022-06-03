В Петербурге «маршруточные вымогатели» получили условные сроки

В Петербурге суд вынес приговор по делу о вымогательстве в отношении Ахмеда Шабаева и Виталия Цуканова. Оба мужчины признаны виновными и получили условные сроки. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

С октября 2019 по ноябрь 2020 года подсудимые на конечных остановках автобусов в нескольких районах города требовали «дань» у водителей маршруток. Страдали от этого сотрудники компаний «Питеравто» и «Вест-Сервис».



«Обвиняемые, угрожая расправой и повреждением имущества, выдвигали водителям требования о передаче денежных средств в размере от 100 до 900 рублей в день. Если водители отказывались платить, им умышленно создавали аварийные ситуации, а также повреждали транспортные средства, закидывая автобусы камнями и иными тяжелыми предметами», — сообщает прокуратура.

