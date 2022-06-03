Петербуржцы потянулись из города: пробки на дорогах доросли до 7 баллов

К вечернему часу пик 3 июня пробки на петербургских дорогах выросли до 7 баллов. Причем плотные заторы собрались по пути из центра и на выездах из города: похоже, автомобилисты уже потянулись на выходные.

По данным «Яндекс.Пробок», «семерки» пробки достигли уже в пять часов вечера. Помимо традиционных для конца рабочего дня пробок на Садовой улице или в районе площади Восстания, забит, например, Московский проспект на выезд из города, особенно плотно от Обводного канала до Московских ворот.

На Пулковском шоссе дорожные работы вновь собирают пробку в районе Волхонского шоссе. На Московском шоссе в сторону области тоже наблюдаются затруднения, особенно напряженная ситуация перед Ям-Ижорой. На Выборгском шоссе плотно на выезд в Парголово и Сертолово, от Торгового центра до Песочного шоссе собрался затор длиной в 4,8 километра.