На Неве попался капитан катера под градусом. Он весело рассекал по волнам и обливал пассажиров, смотрящих на развод мостов

Молодого капитана ждала неприятная встреча с полицией после пьяных «покатушек» по Неве. Теперь он рискует на пару лет лишиться любимого занятия.



Как рассказали 3 июня в управлении на транспорте МВД, в линейный отдел ранее обратился представитель судоходной компании, который рассказал, что во время ночного развода мостов катер, двигаясь на высокой скорости, обливал водой пассажиров прогулочного судна и опасно маневрировал.

