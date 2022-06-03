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    На Неве попался капитан катера под градусом. Он весело рассекал по волнам и обливал пассажиров, смотрящих на развод мостов

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    УТ МВД России по СЗФО

    Молодого капитана ждала неприятная встреча с полицией после пьяных «покатушек» по Неве. Теперь он рискует на пару лет лишиться любимого занятия.

    Как рассказали 3 июня в управлении на транспорте МВД, в линейный отдел ранее обратился представитель судоходной компании, который рассказал, что во время ночного развода мостов катер, двигаясь на высокой скорости, обливал водой пассажиров прогулочного судна и опасно маневрировал.

    Лихача зафиксировали камеры наблюдения. На видео можно заметить, что катер действительно лихо скачет по реке, разбрызгивая волны во все стороны.

    Полицейские задержали подозреваемого – 25-летнего капитана маломерного судна, он был в состоянии алкогольного опьянения, прав на управления при себе у него не оказалось. Катер поместили на спецстоянку, а в отношении мужчины составили протокол по статье 11.9 КоАП РФ. Ему грозит лишение права управления судном на срок до двух лет.

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