На Неве попался капитан катера под градусом. Он весело рассекал по волнам и обливал пассажиров, смотрящих на развод мостов

УТ МВД России по СЗФО
Молодого капитана ждала неприятная встреча с полицией после пьяных «покатушек» по Неве. Теперь он рискует на пару лет лишиться любимого занятия.
Как рассказали 3 июня в управлении на транспорте МВД, в линейный отдел ранее обратился представитель судоходной компании, который рассказал, что во время ночного развода мостов катер, двигаясь на высокой скорости, обливал водой пассажиров прогулочного судна и опасно маневрировал.
Лихача зафиксировали камеры наблюдения. На видео можно заметить, что катер действительно лихо скачет по реке, разбрызгивая волны во все стороны.
Полицейские задержали подозреваемого – 25-летнего капитана маломерного судна, он был в состоянии алкогольного опьянения, прав на управления при себе у него не оказалось. Катер поместили на спецстоянку, а в отношении мужчины составили протокол по статье 11.9 КоАП РФ. Ему грозит лишение права управления судном на срок до двух лет.