Дачные хлопоты или активный отдых? Где купить всё для отличного лета

Подборка летних товаров от «Ленты» сделает ваш отдых максимально красивым, комфортным и бюджетным Фото: Depositphotos Поделиться Поделиться





Летом хочется чаще гулять на свежем воздухе, заниматься спортом, загорать и общаться с друзьями. А на выходные уезжать на любимую дачу с поспевающей смородиной и вишней.

В гипермаркетах «Лента» есть всё необходимое, чтобы лето запомнилось отличными активностями, уютным отдыхом и ощущением заботы о себе. Не нужно ломать голову и вспоминать адреса маленьких магазинчиков, когда всё для спорта, дачи, сада и шашлыка есть в одном большом.

Вдобавок к всегда приятным ценам в «Гипер Ленте» начнется акция «Неделя спорта»*. С 6 по 12 июня по Карте № 1 вы сможете купить ещё больше товаров со скидками: всё для туризма, пикника и сада, мебель для дачи, товары для бани, аксессуары для плавания, велосипеды, самокаты, ролики и даже батуты. Подборка летних товаров от «Ленты» сделает ваш отдых максимально красивым, комфортным и бюджетным.

Раскладывающиеся качели на четыре места

Садовые качели Giardino Club Фото: «Лента» Поделиться Поделиться





Садовые качели Giardino Club станут местом, где собирается вся семья. Они подарят радость и комфорт не только детям, но и взрослым. Удобная широкая скамья подходит как для совместных бесед, так и для уютного отдыха в одиночку. Козырек позволяет спрятаться от палящего солнца и летнего дождя.

Качели легко переносятся с места на место, а в конце лета их можно отнести в гараж и спрятать до следующего сезона.

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Велосипед с 18-ю скоростями

Велосипед Life 26 Фото: «Лента» Поделиться Поделиться





Всё еще раздумываете, стоит ли купить велосипед? Если вы за здоровый образ жизни, хотите держать организм в тонусе, укреплять мышцы и сердечно-сосудистую систему — ответ очевиден.

Велопоездки помогают не только предупредить многие серьезные болезни, но и экономить время и беречь природу. 18 передач велосипеда Life 26 позволяют снижать нагрузку на колени и легко ездить по разным участкам дороги: от равнин до холмов.

А если взять по велосипеду каждому члену семьи, можно крутить педали всем вместе и проводить еще больше времени друг с другом!

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Автор: «Лента»

Набор садовой мебели

Набор садовой мебели Giardino Club Фото: «Лента» Поделиться Поделиться





Обустроить уголок для отдыха на даче несложно: хватит стильного комплекта Giardino Club из двух удобных кресел, небольшого диванчика и кофейного столика. Вся мебель устойчива к загрязнению и перепадам температур, УФ-излучению и воздействию плесени.

Изделия из текстилена просты в уходе и сохраняют красивый вид на много лет. Материал гипоаллергенен и приятен на ощупь. Всё, что потребуется для очистки, — струя воды из садового шланга или влажная ткань. А в разобранном виде всё легко помещается в небольшую коробку и удобно для хранения зимой.

Отдыхайте на свежем воздухе с домашним комфортом!

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Каркасный бассейн с фильтром-насосом

Каркасный бассейн Bestway Steel Pro Фото: «Лента» Поделиться Поделиться





После тяжелого трудового дня на участке просто необходимо лечь и расслабиться. Если ты лежишь в воде, это вдвойне приятно.

Но если рядом нет природного водоема, реализовать релакс-задумку поможет каркасный бассейн Bestway Steel Pro. Он отличается высокой прочностью, устойчивостью и выполнен из высококачественного трехслойного ПВХ. Даже если в воде будут резвиться дети, проколоть его будет почти невозможно.

Такой вариант не требует бетонирования или подготовки ямы, а сборка и подключение займет не больше 3 часов. В комплекте идет фильтрующий насос, так что вода всегда будет чистой и прозрачной!

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Легкое и мобильное кресло

Раскладное кресло Giardino Club Фото: «Лента» Поделиться Поделиться





Почитать книжку или понежиться на солнышке — раскладное кресло Giardino Club идеально для отдыха на загородном участке или на пляже. Оно не займет много места в багажнике, так что его легко можно взять с собой на озеро.

А вашей любимой собаке не придется грустить одной на лужайке, кресло выдерживает вес до 100 кг, так что еще и коту хватит места! Питомцы могут разместиться у вас на коленях и расслабиться вместе с вами. А мягкая и приятная обивка укутывает так, что вставать совсем не хочется.

Узнать цену Решетка для мяса

Решетка Giardino Club Фото: «Лента» Поделиться Поделиться





Какая вылазка на природу без мяса или жаренных на костре овощей? Чтобы шашлыки или рыба получились вкусными и полезными (без масла!), пригодится удобная и легкая решетка Giardino Club.

Деревянная ручка оберегает от ожогов и помогает легко переворачивать решетку. Надежную фиксацию аппетитных вкусностей обеспечивает защитное кольцо, которое предохраняет решетку от случайных раскрытий. Несколько минут… и вот уже нежнейшие кусочки мяса тают во рту.

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Надувной фламинго

Розовый фламинго Bestway Фото: «Лента» Поделиться Поделиться





Если вам посчастливилось попасть на озеро или речку, одна вещь гарантированно сделает отдых еще лучше — плавательный матрас.

На забавном надувном розовом фламинго Bestway дети могут плавать верхом, держась за шею или удобные ручки. В корпусе из качественного винила две независимые камеры, что дает птице устойчивость и прочность.

Устраивайтесь поудобнее и расслабьтесь, покачиваясь на волнах!

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Стул из искусственного ротанга

Садовый стул Giardino Club Фото: «Лента» Поделиться Поделиться





Садовый стул Giardino Club из искусственного ротанга идеален для использования на открытом воздухе. Пластиковые волокна прочно оплетают металлический каркас — это гарантирует надежность на долгое время.

В отличие от своего натурального собрата искусственный ротанг не выцветает под воздействием ультрафиолета и отличается высокой стойкостью при плохой погоде, дожде или ветре.

Достаточно найти место в саду, поставить стул — и вы там, где душа попросила. Отдыхайте на здоровье!

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SUP-доска



SUP-доска Фото: «Лента» Поделиться Поделиться





С каждым годом SUP-серфинг становится всё популярнее. Конечно, ведь такой спорт не требует особых физических навыков, а принципы движения понятны с первых гребков.

Вам нужна лишь устойчивая доска и водоем — озеро или речка. Это отличная кардионагрузка и удовольствие от прекрасных пейзажей во время катания на свежем воздухе. В комплекте идет ручной насос, рюкзак, поводок для серфинга (лиш), ремонтный комплект и регулируемое весло.

Немного тренировок — и вы уже готовы к ежегодному «Фонтанка-SUP». Этот фестиваль — уникальная возможность совершить путешествие на сапе по рекам и каналам в самом сердце Петербурга. На это мероприятие приезжают фанаты SUP со всей России. Узнать цену

Садовая складная скамейка



Складная скамейка Giardino Club Фото: «Лента» Поделиться Поделиться





Прополка помидоров, сбор ягод или долгожданная рыбалка — практичная и удобная складная скамейка Giardino Club пригодится как на грядках, так и на озере. Несмотря на небольшой размер, она довольно прочная и может выдержать вес крупного мужчины.

Вы можете сесть на нее, а если перевернете, то получится подставка, которая помогает во время работы. Боковые поручни позволяют опираться на руки при опускании и подъеме. В сложенном виде занимает минимум места.

Согласитесь, что собирать крыжовник сидя, а не склонившись над кустом, гораздо удобнее!

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Надувной матрас



Надувной матрас Avenli Фото: «Лента» Поделиться Поделиться





Лето — это широкие возможности для отдыха, но после активных нагрузок хорошо бы просто поваляться. За несколько минут компактный матрас Avenli превратится в кровать, которую можно использовать как на свежем воздухе, так и дома. Это удобное дополнительное спальное место, которое легко организовать, когда собралась большая компания.

Почти двухметровый матрас выдержит и маму, и папу, и ребенка! Его легко перевозить, накачивать и сдувать, а в сложенном виде он занимает минимум места и легко поместится в шкафу.

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Батут для всей семьи



Бaтут Actiwell Фото: «Лента» Поделиться Поделиться





Только для детей? Как бы не так! Бaтут Actiwell пoлeзен для всех — ведь во время пpыжков развивается коopдинация и тpeниpуется вecтибуляpный аппарат.

Подвижные тренировки пoдаpят удовольcтвиe oт активногo отдыха всей семье. Если хотите повизжать от восторга, это тот самый случай — прыжки от земли до неба и обратно гарантированы. Батут легко собирается, а подробная инструкция по установке идет в комплекте.

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Бассейн с надувным бортом



Надувной бассейн Bestway Fast Set Фото: «Лента» Поделиться Поделиться





Что может быть прекрасней купаний на море? Но если отпуск на юге под вопросом, поплескаться в теплой воде можно на собственной даче.

Надувной бассейн Bestway Fast Set легко установить — хватит 15 минут. Разместите его на ровной поверхности, наполните борт воздухом и начните наливать воду. По мере наполнения борт станет подниматься, и бассейн будет готов. К сливному клапану можно присоединить садовый шланг и слить потом воду в любое место.

Бассейн на даче — не только легко достижимая мечта, но и идеальный вариант для детей. Вода быстро нагревается под жарким солнышком, и ваши чада довольны и заняты на несколько часов!

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*Срок проведения акции с 06.06.2022 по 12.06.2022 года. Подробности на сайте lenta.com .

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