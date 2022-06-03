Ильича осудили за сход вагонов с калием в Автово. Чистая биография пошла на пользу

Кировский райсуд Петербурга огласил приговор Юрию Ильичу, которого признали виновным в сходе шести вагонов с калием на железнодорожной станции Автово. Ущерб из-за «преступной небрежности» превысил миллион рублей, но виновник очень хорошо себя зарекомендовал.



О подробностях дела сообщает 3 июня объединенная пресс-служба городских судов. Ильич работал дорожным мастером Санкт-Петербург-Балтийской дистанции пути РЖД, но в сентябре прошлого года заменял контролера состояния пути, ушедшего в отпуск. 16-го числа он не выявил неисправности пути на станции Автово, и через три дня там произошла авария: при проезде 64 вагонов передние колеса одного из них провалились в колею. В итоге с пути сошли шесть грузовых вагонов с хлористым калием, принадлежавшим ПАО «Уралкалий». Компания получила ущерб в 1 миллион и 186 тысяч рублей, а РЖД — почти в 42 тысячи рублей. Виновнику вменили ч. 1 ст. 263 УК РФ, максимальное наказание по которой — до двух лет лишения свободы.

