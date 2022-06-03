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    Ильича осудили за сход вагонов с калием в Автово. Чистая биография пошла на пользу

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    5 комментариев

    Кировский райсуд Петербурга огласил приговор Юрию Ильичу, которого признали виновным в сходе шести вагонов с калием на железнодорожной станции Автово. Ущерб из-за «преступной небрежности» превысил миллион рублей, но виновник очень хорошо себя зарекомендовал.

    О подробностях дела сообщает 3 июня объединенная пресс-служба городских судов. Ильич работал дорожным мастером Санкт-Петербург-Балтийской дистанции пути РЖД, но в сентябре прошлого года заменял контролера состояния пути, ушедшего в отпуск. 16-го числа он не выявил неисправности пути на станции Автово, и через три дня там произошла авария: при проезде 64 вагонов передние колеса одного из них провалились в колею. В итоге с пути сошли шесть грузовых вагонов с хлористым калием, принадлежавшим ПАО «Уралкалий». Компания получила ущерб в 1 миллион и 186 тысяч рублей, а РЖД — почти в 42 тысячи рублей. Виновнику вменили ч. 1 ст. 263 УК РФ, максимальное наказание по которой — до двух лет лишения свободы.

    Ильич вину полностью признал, раньше проблем с законом не имел и вообще предоставил самые положительные характеристики. Он живет с женой и маленьким ребенком, работает (даже получил грамоту и премию), помогает родителям (и своим, и супруги), увлекается средневековыми боями, является кандидатом в мастера спорта по жиму лежа, а еще — младшим сержантом.

    Суд ограничил Ильичу свободу на полгода.

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    Комментарии (5)

    274488045
    Никакие сходы в Автово вообще недопустимы. Там куча детей
    Гуляет
    07A
    Ильич оставил голодными тысячи европейцев. Голодомор Ильича?
    DMaster
    А что касается втыков за сотрудников, ушедших в отпуск, то похоже, это уже стандартное явление. Лучше по возможности никого не замещать.
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