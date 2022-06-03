Мобильные устройства для добычи нефти будут делать по новому стандарту

Единые отраслевые требования к мобильному оборудованию для добычи и подготовки нефтепродуктов утвердил Институт нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ). Новые стандарты разработала компания «Газпром нефть» вместе с крупными нефтегазовыми компаниями, проектными институтами, производителями оборудования и нефтесервисными подрядчиками.
Мобильные и модульные комплексы позволяют вдвое сократить сроки обустройства инфраструктуры комплекса. Они приходят на место промысла с завода в максимальной готовности и представляют собой компактные конструкции, которые легко смонтировать на месте. Если нужно — установку можно разобрать и собрать на другом участке, что повышает эффективность и экологичность процесса обустройства. Новые стандарты позволят производителям оборудования работать по единым требованиям от заказчиков, что оптимизирует издержки. Также можно будет использовать модули различных производителей в составе одного комплекса.
Глава дирекции крупных проектов «Газпром нефти», генеральный директор «Газпромнефть-Развития» Айдар Сарваров рассказал, что проекты «Газпром нетфи» сейчас находятся в основном в автономии, в труднодоступных районах со сложными климатическими условиями. На таких месторождениях мобильные и модульные решения особенно ускоряют ввод объектов.
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