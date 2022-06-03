В РГСУ вручили первый сертификат на бесплатное обучение для дочери военного, погибшего в ходе спецоперации на Украине

В Российском государственном социальном университете состоялось вручение самого первого образовательного сертификата на бесплатное обучение в РГСУ в рамках инициативы по поддержке семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине.



Как сообщает 3 июня официальный сайт вуза, владельцем сертификата стала Теймия Гаджимагомедова, дочь Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова, погибшего в феврале 2022 года при выполнении боевого задания в ходе СВО. Теймия родилась за 4 дня до гибели отца. Сертификат на ее имя был вручен отцу бойца, замглавы МВД по Республике Ингушетии Энгельсу Гаджимагомедову. Как пояснили в вузе, дочь погибшего на Украине военного сможет бесплатно поступить и обучаться в РГСУ, когда вырастет.