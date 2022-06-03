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    В РГСУ вручили первый сертификат на бесплатное обучение для дочери военного, погибшего в ходе спецоперации на Украине

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    В Российском государственном социальном университете состоялось вручение самого первого образовательного сертификата на бесплатное обучение в РГСУ в рамках инициативы по поддержке семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине.

    Как сообщает 3 июня официальный сайт вуза, владельцем сертификата стала Теймия Гаджимагомедова, дочь Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова, погибшего в феврале 2022 года при выполнении боевого задания в ходе СВО. Теймия родилась за 4 дня до гибели отца. Сертификат на ее имя был вручен отцу бойца, замглавы МВД по Республике Ингушетии Энгельсу Гаджимагомедову. Как пояснили в вузе, дочь погибшего на Украине военного сможет бесплатно поступить и обучаться в РГСУ, когда вырастет.

    Фото: Пресс-служба РГСУ
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    В марте 2022 года РГСУ объявил об инициативе по поддержке семей погибших в ходе специальной военной операции военнослужащих. Все дети погибших российских, донецких и луганских военнослужащих —участников СВО могут при желании по окончании среднего учебного заведения бесплатно получить высшее образование в РГСУ по любой специальности, на любом факультете, в любом его филиале.

    Фото: Пресс-служба РГСУ

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