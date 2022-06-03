Бензин АИ-92 подешевел на бирже до уровня апреля 2020 года

Цена бензина марки АИ-92 в европейской части России упала до 36,6 тыс. рублей за тонну, что стало минимальным значением с апреля 2020 года. Это следует из данных торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже 3 июня.

За неделю цена АИ-92 снизилась на 5,2%. Стоимость топлива марки АИ-95 за этот период также снизилась на 5,4%, до 40,7 тыс. рублей за тонну. Это уровень мая 2020 года.



С начала года биржевая цена АИ-92 снизилась более чем на 30%, АИ-95 — примерно на 20%.

Российский бензин дешевеет на бирже на фоне ограничения экспортных возможностей энергетических компаний из-за введенных Западом антироссийских санкций.