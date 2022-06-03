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    Бензин АИ-92 подешевел на бирже до уровня апреля 2020 года

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    4 комментария

    Цена бензина марки АИ-92 в европейской части России упала до 36,6 тыс. рублей за тонну, что стало минимальным значением с апреля 2020 года. Это следует из данных торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже 3 июня.

    За неделю цена АИ-92 снизилась на 5,2%. Стоимость топлива марки АИ-95 за этот период также снизилась на 5,4%, до 40,7 тыс. рублей за тонну. Это уровень мая 2020 года.

    С начала года биржевая цена АИ-92 снизилась более чем на 30%, АИ-95 — примерно на 20%.

    Российский бензин дешевеет на бирже на фоне ограничения экспортных возможностей энергетических компаний из-за введенных Западом антироссийских санкций.

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    Комментарии (4)

    razmer82
    Очень полезная новость,напишите когда на заправках по 40 будет
    xepnuminu
    люди новая нефть.
    Satyr
    Я все время вспоминаю сколько стоил проезд и бензин до воцарения...
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