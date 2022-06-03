Крошка Енот выиграл суд у компании из США на 250 миллионов

Арбитражный суд Москвы отказался взыскать с производителя игрушек «Симбат» 250 миллионов рублей за якобы незаконное использование образа главного героя мультфильма «Крошка Енот». Этого требовала американская компания Rubstein Properties — последние восемь лет именно ей принадлежат права на персонажей советского «Экрана». Решение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Как поясняет 3 июня РИА Новости, в 2015 году Rubstein Properties получила исключительную лицензию на коллекцию мультфильмов творческого объединения «Экран», прекратившего свое существование в конце прошлого века. Среди них оказался и «Крошка Енот» — советский мультипликационный фильм, выпущенный объединением в 1974 году.

Спустя год после получения Rubstein Properties прав на коллекцию «Экрана» производитель игрушек «Симбат» заключил с автором Крошки Енота, художником Вячеславом Назаруком, договор на использование рисованного изображения персонажа и выпустил с ним коллекцию товаров: сказку-раскраску, развивающий пазл, музыкальные книги, игрушку для купания и книгу-раскладушку для ванной. Эти действия, по мнению американской компании, нарушили ее права на Крошку Енота. Rubstein Properties обратилась в суд и потребовала взыскать с «Симбата» двукратный размер стоимости лицензии — 250 миллионов рублей.

В суде, сославшись на нормы времен создания «Крошки Енота», заявили, что права на мультфильм принадлежат не только предприятию, осуществившему съемку, но и всем авторам вошедших в него произведений — в том числе создателю персонажа Вячеславу Назаруку. По этой причине «Симбат» действовал законно — иск был отклонен.



В 2021 году Rubstein Properties успешно судилась с подольским производителем паззлов из-за Кота Леопольда, права на которого также принадлежат американской компании. По мировому соглашению производитель обязался заплатить Rubstein Properties 10 тысяч долларов.

