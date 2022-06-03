Лукашенко предложил генсеку ООН вывозить украинское зерно через Белоруссию, но при одном условии

Украинское зерно может направляться в балтийские порты через территорию Белоруссии. Такое предложение 3 июня сделал Александр Лукашенко в ходе телефонной беседы с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

«Беларусь готова к поставкам украинского зерна в балтийские порты через территорию нашей страны. Также Беларусь готова оказывать всяческую помощь по его перевалке белорусским железнодорожным транспортом, выделив для этого необходимые мощности», – говорится в пресс-релизе на сайте белорусского лидера. Лукашенко предложил провести переговоры по этому вопросу между представителями Украины, Белоруссии и стран Балтии.



Однако Минск готов пойти на это при условии, что порты Германии, Польши, балтийских стран и России будут «открыты и для белорусских товаров». «То есть чтобы, создав условия для транзита украинского зерна, в портах, которые будут осуществлять его перевалку, была возможность грузить и товары из Беларуси», – отмечается в сообщении.

Генсек ООН, по версии Минска, попросил паузу, чтобы обсудить выдвинутую инициативу с заинтересованными странами и определить условия поставок.

Ранее Белоруссия попала под санкции ЕС вместе с Россией после начала спецоперации на Украине. В середине мая глава правительства республики Роман Головченко сообщил, что почти весь белорусский экспорт в страны Евросоюза и Северной Америки оказался заблокирован, его объемы сократились на 16-18 млрд долларов.

