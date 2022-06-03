Трусова — в легкой атлетике. Фигуристка выступит в соревнованиях по прыжкам и, возможно, в спринте

Российская фигуристка Александра Трусова выступит на Неделе легкой атлетики в Лужниках. Спортсменка примет участие в соревнованиях по прыжкам в длину, сообщает 3 июня РИА Новости . Информация о грядущем выступлении Трусовой в рамках легкоатлетических стартов в новом качестве также появилась в ее официальной группе «ВКонтакте».

Кроме этого, как сообщает ТАСС со ссылкой на Всероссийскую федерацию легкой атлетики, Трусова может принять участие в спринтерском забеге. О какой именно дистанции идет речь, не уточняется. Соревнования пройдут в столице с 7 по 13 июня.

Решение фигуристки уже прокомментировал глава Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков. По его словам, новость он узнал от журналистов.

«Не знаю, что взбрело ей в голову», — заявил Горшков (цитата по РИА Новости).

Хореограф Илья Авербух, в свою очередь, отметил, что Трусова любит спорт, поэтому «пробует себя в очень разных амплуа».