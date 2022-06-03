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    Трусова — в легкой атлетике. Фигуристка выступит в соревнованиях по прыжкам и, возможно, в спринте

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    2 комментария

    Российская фигуристка Александра Трусова выступит на Неделе легкой атлетики в Лужниках. Спортсменка примет участие в соревнованиях по прыжкам в длину, сообщает 3 июня РИА Новости. Информация о грядущем выступлении Трусовой в рамках легкоатлетических стартов в новом качестве также появилась в ее официальной группе «ВКонтакте».

    Кроме этого, как сообщает ТАСС со ссылкой на Всероссийскую федерацию легкой атлетики, Трусова может принять участие в спринтерском забеге. О какой именно дистанции идет речь, не уточняется. Соревнования пройдут в столице с 7 по 13 июня.

    Решение фигуристки уже прокомментировал глава Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков. По его словам, новость он узнал от журналистов.

    «Не знаю, что взбрело ей в голову», — заявил Горшков (цитата по РИА Новости).

    Хореограф Илья Авербух, в свою очередь, отметил, что Трусова любит спорт, поэтому «пробует себя в очень разных амплуа».

    По мнению экспертов, участие Александры Трусовой в легкоатлетических соревнованиях позволит спортсменке переключиться.

    Напомним, что Александре Трусовой 17 лет. В 2021 году она завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира. В сезонах 2020 и 2022 годов становилась бронзовым призером чемпионатов Европы.

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    Комментарии (2)

    Cashmare
    молодец, девчонка, почему бы и не попробовать
    shestokol
    что за бред ? кто ей это все советует? посоветуйте себя еще в шашках с шахматами попробоваться , или в женском хоккее ( она хоть кататься умеет) , ну в фильмах для взрослых так сама ситуация располагает
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