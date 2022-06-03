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    Мишустин оценил долю отечественных IT-решений в промышленности

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    1 комментарий

    Доля отечественных программных продуктов в российской промышленности не превышает 25%. Об этом в ходе пленарной сессии на конференции «Цифровая индустрия промышленной России — 2022» в пятницу, 3 июня, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

    «Доля отечественных программных продуктов, которые сейчас задействованы на именно промышленных предприятиях, невелика. Она не превышает четверти от всех внедренных технологий, выполняющих ключевые функции. Это управление данными о продукции, диспетчеризация, сбор информации со станков и ряд других», — цитирует Мишустина «Интерфакс».

    При этом премьер добавил, что отечественные разработчики способны заполнить рынок такого программного обеспечения.

    Согласно подсчетам Минцифры, российским компаниям не хватает около миллиона программистов и разработчиков. После начала спецоперации на Украине, по разным оценкам, Россию покинуло от 120 до 170 тысяч IT-специалистов.

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    Комментарии (1)

    xepnuminu
    через год и того не будет.
    ха-ха-ха!
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