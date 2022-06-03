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    Долой диету. Лось «попался» фотоловушке во время ночной трапезы

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    С наступлением лета у лосей не только растут рога, но и появляется хороший аппетит, который они готовы удовлетворять и днем и ночью. Одного сохатого заметила фотоловушка Нижне-Свирского заповедника прямо во время ужина.

    «Лоси дождались свежей зелени и теперь с удовольствием поглощают её в больших количествах в любое время суток. Зимой весь рацион крупных таёжных копытных — это лишь кора деревьев, хвоя, веточки ив и осин и случайно вытаявшие островки жухлой травы. Неудивительно, что с наступлением лета животные стремятся наесться свежими побегами вдоволь», — объяснили 3 июня в пресс-службе учреждения.

    На видео можно увидеть, что у самцов пока только растут новые рога, которые станут большими к осени и будут «весомым доводом в споре двух лосей за внимание самки». Сбрасывают рога самцы в ноябре — декабре.

    Лосей периодически встречают и в пределах города. Так, в конце мая сохатый гулял по Лахтинскому проспекту в Петербурге. Специалисты Смольного не смогли найти следов животного — вероятно, оно сбежало в естественную среду.

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