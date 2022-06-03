Долой диету. Лось «попался» фотоловушке во время ночной трапезы

С наступлением лета у лосей не только растут рога, но и появляется хороший аппетит, который они готовы удовлетворять и днем и ночью. Одного сохатого заметила фотоловушка Нижне-Свирского заповедника прямо во время ужина.



«Лоси дождались свежей зелени и теперь с удовольствием поглощают её в больших количествах в любое время суток. Зимой весь рацион крупных таёжных копытных — это лишь кора деревьев, хвоя, веточки ив и осин и случайно вытаявшие островки жухлой травы. Неудивительно, что с наступлением лета животные стремятся наесться свежими побегами вдоволь», — объяснили 3 июня в пресс-службе учреждения.

