«Донбасс» в космосе. Ракета-носитель с его именем вывела грузовой «Прогресс» на орбиту

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-20» стартовала с космодрома Байконур. Этот запуск был тематическим: вторую ступень украшала надпись «Донбасс». Головной обтекатель — флаги ЛНР и ДНР. Запуск 3 июня Роскосмос показывал в прямом эфире.
Роскосмос
На околоземную орбиту корабль «Прогресс» был выведен в 12:42. Его стыковка с МКС запланирована на вторую половину дня — полет занимает около 3 часов.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале отметил, что пуск прошел в штатном режиме.
Задача корабля — доставить на МКС 599 кг топлива, 420 литров воды, больше тонны различного оборудования и 40 кг сжатого азота.