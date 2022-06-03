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    «Донбасс» в космосе. Ракета-носитель с его именем вывела грузовой «Прогресс» на орбиту

    912
    4 комментария
    Фото: Роскосмос
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    Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-20» стартовала с космодрома Байконур. Этот запуск был тематическим: вторую ступень украшала надпись «Донбасс». Головной обтекатель — флаги ЛНР и ДНР. Запуск 3 июня Роскосмос показывал в прямом эфире.

    Роскосмос

    На околоземную орбиту корабль «Прогресс» был выведен в 12:42. Его стыковка с МКС запланирована на вторую половину дня — полет занимает около 3 часов.

    Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале отметил, что пуск прошел в штатном режиме.

    Задача корабля — доставить на МКС 599 кг топлива, 420 литров воды, больше тонны различного оборудования и 40 кг сжатого азота.

    Фото: Роскосмос

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    Комментарии (4)

    Дежурный по объединению
    Пошто под Мариуполь не разрисовал?!
    Карабас Барабас
    Лучше бы они туда Пушилина отправили.
    xepnuminu
    Dragon 2
    Общие данные

    Страна США
    Назначение пассажирский и грузовой
    Задачи доставка астронавтов и грузов на/с МКС

    Экипаж 7 человек (в миссиях НАСА ограничено до 4-х)[2]
    Полезная
    нагрузка на МКС до 6000 кг
    Полезная
    нагрузка с МКС до 3307 кг
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