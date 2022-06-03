Мужчина с доской предотвращал восстание машин в центре Петербурга. «Подвиг» попал на видео

На Греческом проспекте «Опель» стал жертвой неизвестного мужчины, вооруженного доской. Происшествие попало на видео, записью 3 июня поделилось ГУ Росгвардии.
Росгвардия Петербурга
В управлении отметили, что инцидент произошел накануне вечером рядом с БКЗ «Октябрьский». Странный гражданин без видимых причин разбил автомобиль.
«Он долго бродил рядом и примерялся, в итоге с третьего захода решил атаковать машину увесистой пятидесяткой — деревянной доской, разбив лобовое стекло и повредив боковое зеркало с капотом. Удовлетворённый содеянным, он покинул место «сражения». Однако далеко уйти не смог и в 18:35 был задержан по приметам нарядом вневедомственной охраны Росгвардии», — рассказали в пресс-службе управления.
О мотивах своего поступка нетрезвый мужчина рассказывал уже в отделе полиции.