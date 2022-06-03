Кадыров после встречи с Шойгу рассказал о новых задачах спецоперации на Украине

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров совершил рабочий визит в Москву, где обсудил с главой Минобороны Сергеем Шойгу дальнейшие задачи спецоперации на Украине и меры, которые позволят повысить эффективность операции. Об этом глава региона 3 июня рассказал в своем Telegram-канале.

«Мы предметно обсудили вопросы проведения спецоперации по денацификации и демилитаризации на Украине, определили дальнейшие пути взаимодействия. Сергей Кужугетович определил новые задачи, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики. Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров», — говорится в сообщении Кадырова.

