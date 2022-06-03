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    Боевые действия на Украине

    Кадыров после встречи с Шойгу рассказал о новых задачах спецоперации на Украине

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    Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров совершил рабочий визит в Москву, где обсудил с главой Минобороны Сергеем Шойгу дальнейшие задачи спецоперации на Украине и меры, которые позволят повысить эффективность операции. Об этом глава региона 3 июня рассказал в своем Telegram-канале.

    «Мы предметно обсудили вопросы проведения спецоперации по денацификации и демилитаризации на Украине, определили дальнейшие пути взаимодействия. Сергей Кужугетович определил новые задачи, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики. Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров», — говорится в сообщении Кадырова.

    По словам главы Чечни, новые меры позволят проводить специальную военную операцию на Украине в «более ускоренном темпе».

    24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о военной спецоперации на Украине.

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