Кадыров после встречи с Шойгу рассказал о новых задачах спецоперации на Украине

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров совершил рабочий визит в Москву, где обсудил с главой Минобороны Сергеем Шойгу дальнейшие задачи спецоперации на Украине и меры, которые позволят повысить эффективность операции. Об этом глава региона 3 июня рассказал в своем Telegram-канале.
«Мы предметно обсудили вопросы проведения спецоперации по денацификации и демилитаризации на Украине, определили дальнейшие пути взаимодействия. Сергей Кужугетович определил новые задачи, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики. Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров», — говорится в сообщении Кадырова.
По словам главы Чечни, новые меры позволят проводить специальную военную операцию на Украине в «более ускоренном темпе».
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о военной спецоперации на Украине.