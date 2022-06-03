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    Водитель у водителя каршеринг украл. Беспечный автомобилист остался без машины в Репино

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    2 комментария

    Случай в Курортном районе Петербурга в очередной раз показал, что не стоит быть беспечным, даже если вещь — не ваша собственность. Водитель оставил каршеринг без присмотра заведенным, а через два часа тот уже разбили в аварии.

    Днем 1 июня в полицию обратился 20-летний петербуржец и сообщил, что в 16 часов обнаружил на перекрестке Лермонтовского проспекта и улицы Связи в Комарово угнанный у него каршеринг, стало известно «Фонтанке» 3 июня. Выяснилось, что в два часа дня молодой человек приехал на арендном Nissan Qashqai в Репино и оставил его у дома 23 по Песочной улице с работающим двигателем. После этого 31-летний мужчина взял машину без спроса и поехал в магазин, однако по пути не справился с управлением и врезался в дерево.

    На следующий день в полицию поступило заявление от каршеринговой фирмы. Ущерб они оценили в 1 923 250 рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон). Подозреваемого задержали и поместили в изолятор. Ранее мужчина шесть раз привлекался к уголовной ответственности за кражи и один — за незаконное использование документов для образования юрлица и до 2028 года находится под административным надзором.

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    Комментарии (2)

    Kruger
    Зато свобода от парковок и техобслуживания.
    zavval
    Нехило так два ляма ущерба насчитали.)
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