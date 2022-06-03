Водитель у водителя каршеринг украл. Беспечный автомобилист остался без машины в Репино

Случай в Курортном районе Петербурга в очередной раз показал, что не стоит быть беспечным, даже если вещь — не ваша собственность. Водитель оставил каршеринг без присмотра заведенным, а через два часа тот уже разбили в аварии.

Днем 1 июня в полицию обратился 20-летний петербуржец и сообщил, что в 16 часов обнаружил на перекрестке Лермонтовского проспекта и улицы Связи в Комарово угнанный у него каршеринг, стало известно «Фонтанке» 3 июня. Выяснилось, что в два часа дня молодой человек приехал на арендном Nissan Qashqai в Репино и оставил его у дома 23 по Песочной улице с работающим двигателем. После этого 31-летний мужчина взял машину без спроса и поехал в магазин, однако по пути не справился с управлением и врезался в дерево.

