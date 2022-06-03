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    Серия афер с продажей техники приросла фигурантами. Для этого полицейским Петербурга пришлось слетать в ХМАО

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    Полиция Петербурга раскрыла серию мошеннических хищений под видом продажи цифровой техники, захлестнувшую не один город. Предполагаемого организатора афер столичный суд приговорил за аналогичное и оставил на свободе, стало известно «Фонтанке» 3 июня.

    По версии правоохранителей, как минимум с января прошлого года группа мошенников через сайты рекламировала компьютерную технику, телефоны и смарт-часы, соблазняя покупателей не по-рыночному низкими ценами, получала стопроцентную предоплату и не высылала товар.

    В Петербурге известно о сорока преступлениях по такой схеме, в других городах ещё около пятидесяти человек заплатили за воздух.

    Подозреваемых оперативники бюро специальных технических мероприятий ГУ МВД по Петербургу и области собирали в Тюмени, Нягани и в Ульяновской области. Задержаны четверо, в том числе 42-летний житель Новоульяновска.

    В конце 2020 года Савёловский районный суд Москвы признал его виновным в девяти эпизодах мошенничества с продажей несуществующих телефонов, планшетов, фотоаппарата и видеокарты и назначил два года условно с трёхлетним испытательным сроком. В декабре того же года приговор вступил в силу, а уже через месяц, по версии полиции, мужчина взялся за старое.

    В Петербурге его и предполагаемых соучастников ждут девять уголовных дел, группу проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

    Ещё троим задержанным 37, 28 и 25 лет. Правоохранители полагают, что первый, 37-летний, из Нягани занимался продвижением десятка мошеннических сайтов, двое братьев из Тюмени отвечали за защищённость прокси-серверов — их было не менее двухсот. Полицейские изъяли 25 банковских карт, ноутбуки с настроенной IP-телефонией и телефоны с мессенджерами, которые хранят изобличающую переписку.

    Двое старших фигурантов задержаны на двое суток, двоих братьев допросили и отпустили под обязательство о явке.

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