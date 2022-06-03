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    Сожитель из Мурманской области оставил петербурженку без машины средь бела дня

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    Сожительство петербурженки с кавалером закончилось грустно для её машины. В имущественных отношениях пары теперь придется разбираться полиции.

    В третьем часу дня 2 июня в полицию Калининского района Петербурга обратилась 34-летняя жительница города, работающая кассиром у частного предпринимателя. Женщина рассказала, что между 10 часами утра и часом дня её сожитель похитил от дома 6 по улице Руставели принадлежащий ей Daewoo Lanos 2008 года выпуска, стало известно «Фонтанке» 3 июня. Позже она нашла машину в нескольких километрах от места угона — у дома 9 по улице Бутлерова — после ДТП.

    Сотрудники полиции задержали сожителя женщины, 34-летнего жителя Мурманской области, и доставили в отдел. На него составили административный протокол за мелкое хулиганство по ст. 20.1 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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