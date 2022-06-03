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    Шестиклассница в Невском районе перебрала с таблетками в попытке похудеть и попала в больницу

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    Скорая увезла 13-летнюю девочку с признаками отравления из квартиры на улице Кржижановского. Она пыталась быстро сбросить вес.

    Медиков накануне около девяти вечера вызвала жительница Невского района, стало известно «Фонтанке» 3 июня. 13-летнюю девочку с признаками отравления увезли в тяжелом состоянии в детскую городскую больницу № 5.

    Из стационара сообщили в полицию. Сотрудникам МВД мать ребенка рассказала, что дочь выпила медицинский препарат, который чаще всего используют для обезболивания, в попытке похудеть.

    Семья у девочки благополучная, на учетах не состоит.

    Проводится проверка.

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