Шестиклассница в Невском районе перебрала с таблетками в попытке похудеть и попала в больницу

Скорая увезла 13-летнюю девочку с признаками отравления из квартиры на улице Кржижановского. Она пыталась быстро сбросить вес.
Медиков накануне около девяти вечера вызвала жительница Невского района, стало известно «Фонтанке» 3 июня. 13-летнюю девочку с признаками отравления увезли в тяжелом состоянии в детскую городскую больницу
Из стационара сообщили в полицию. Сотрудникам МВД мать ребенка рассказала, что дочь выпила медицинский препарат, который чаще всего используют для обезболивания, в попытке похудеть.
Семья у девочки благополучная, на учетах не состоит.
Проводится проверка.