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    Пассажиры поезда Кострома — Петербург опоздали на метро из-за задержки в пути. Их развозили по домам автобусами

    1684
    1 комментарий

    Состав из Костромы застрял между Новгородом и Тверью. Пассажирам пришлось добираться домой на автобусах.

    Из города на Волге поезд отправился накануне в полдень. Около шести вечера по техническим причинам, как сообщили «Фонтанке» 3 июня в пресс-службе ОЖД, он был задержан на перегоне Бежецк — Шишково на два часа.

    В Петербург состав прибыл после часа ночи.

    В пресс-службе «Пассажиравтотранса» сообщили, что для развозки пассажиров, которые опоздали на метро, были выделены 2 автобуса. Они доставили людей в разные районы города.

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    Комментарии (1)

    LindaMc
    приятно, что проявили сердечность и помогли людям.
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