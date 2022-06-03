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    Пожар в пабе на углу с Невским: всё началось с масла во фритюре

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    Ночной пожар потревожил покой жителей Большой Конюшенной улицы в центре Петербурга.

    Как сообщает городское ГУ МЧС, 3 июня в 3:39 поступил вызов на Большую Конюшенную, 14, что на углу с Невским проспектом. Это здание жилое, на первых этажах располагаются организации, в том числе бар «Традиционный английский паб». В нём пришлось тушить 16-метровую кухню, где загорелось масло во фритюре.

    Два пожарных расчёта (10 человек личного состава) справились меньше чем за 45 минут. В 4:24 пожар был ликвидирован.

    «Сведения о пострадавших не поступали», — отмечается в сообщении.

    Отметим, что, по информации «Яндекса», паб работает с 9 до 23 часов.

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